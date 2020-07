Horizon Forbidden West svela le Sunwings, le nuove macchine del secondo capitolo della saga

La saga Horizon Zero Dawn ultimamente è tornata di attualità sia per via del suo sequel Horizon Forbidden Wes svelato durante l’evento legato a PlayStation 5, sia per quanto riguarda la versione PC del titolo di Guerrilla Games che debutterà il mese prossimo.

Guerrilla Games presenta le Sunwings, le nuove macchine volanti che incontreremo in Horizon Forbidden West

Proprio lo sviluppatore olandese ha presentato, tramite il proprio profilo Twitter, le Sunwings, una delle nuove macchine della nuova avventura di Aloy simili a degli Pterodattili.

Meet The Machines! Fast and nimble flyers, Sunwings are acquisition-class machines that use their photovoltaic wings to store energy. On bright days they can be seen hovering high in the air, to catch as much sun as possible.#HorizonForbiddenWest #BeyondTheHorizon pic.twitter.com/YntWYMm2HA — Guerrilla (@Guerrilla) July 6, 2020

Incontrate le Macchine!

Veloci e agili volatili meccanici, le Sunwings sono macchine di classe acquisizione che utilizzano le loro ali fotovoltaiche per accumulare energia. Nei giorni di sole si possono vedere volteggiare in aria intente ad accumulare più luce solare possibile.

Nelle settimane precedenti Guerrilla aveva già svelato altre due nuove creature robotiche che popoleranno il mondo di Horizon Forbidden West insieme alle Sunwings: Shellsnapper e Bristleback.

Meet the Machines! The amphibious Shellsnapper can dig itself in and lie dormant for days or even weeks, allowing its impenetrable shell to become covered by the surrounding foliage. #HorizonForbiddenWest #BeyondTheHorizon pic.twitter.com/LURWbqDgVp — Guerrilla (@Guerrilla) June 25, 2020

Visto che il nuovo titolo di Guerrilla Games è ancora lontano e vista la frequenza con la quale stanno presentando le nuove macchine, c’è da ipotizzare che queste ultime dovrebbero essere in numero considerevole, altrimenti non si spiega come mai lo sviluppatore abbia deciso di iniziare così presto la presentazione delle nuove creature robotiche.

Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.

Fonte: Gamerant