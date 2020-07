Blockbuster: l’ascesa e la caduta della catena, in video

È giunta ormai alla fine l’epoca d’oro delle VHS, quella in cui eravamo costretti a noleggiare un film da Blockbuster per poterlo vedere sulla nostra televisione, e il video che state per vedere è una testimonianza del declino che la nota catena di videonoleggi ha subito sino al 2019.

Non sapendosi rinnovare, della catena ormai resta solamente un Blockbuster aperto al mondo (ancora una volta, quelli che si vedono in giro anche in Italia, con l’iconica insegna gialla e blu, non fanno parte della catena originale ma si tratta spesso di imprese individuali).

Un video in timelapse mostra l’ascesa e la caduta della catena di video noleggi di Blockbuster, dalle prime aperture nel 1986 all’ultimo negozio ancora in vita nel 2019

Il video di V1 Analytics ha raccolto in timelaps tutte le aperture e le chiusure degli ora nostalgici negozi sul territorio statunitense, dal 1986 al 2019, con un solo puntino rimasto acceso a Bend, in Oregon.

Eccolo, seguito dalla storia della catena:

“Tra il 1985 e il 2010, Blockbuster Video ha aperto migliaia di negozi negli Stati Uniti. Questa mappa mostra le posizioni dove hanno aperto i negozi di successo degli Stati Uniti nel corso tempo.

Blockbuster ha aperto il suo primo negozio a Dallas nell’ottobre del 1985. Non erano la prima società di noleggio video, ma avevano la più grande selezione di titoli cinematografici, oltre 6.500 titoli, che era più di qualsiasi altro concorrente al momento. Il loro primo negozio ebbe un enorme successo e nel 1986 aprirono altri tre negozi in Texas.

Sebbene il concept del negozio Blockbuster funzionasse davvero bene, non era abbastanza unico da essere brevettabile. Sapevano che altre società avrebbero probabilmente iniziato a copiare il loro modello di business. Per ovviare a questo problema, la loro strategia era quella di acquisire la quota di mercato il più rapidamente possibile per stare al passo con i potenziali concorrenti. Per tutto il 1989, acquistarono altre quattro catene di noleggio consolidate e nel 1990 avevano aperto oltre 1000 negozi.

Nel corso del 2005, Blockbuster ha iniziato a chiudere i negozi più redditizi mentre lottavano per tornare alla redditività. A questo punto, oltre a Netflix, stavano anche affrontando la concorrenza di Redbox, che praticamente offriva lo stesso prodotto di Blockbuster, come fosse un distributore automatico anziché un intero negozio.

Nel 2010 hanno continuato a ridimensionare e chiudere i negozi e, alla fine dell’anno, hanno presentato istanza di fallimento. Alla fine Blockbuster è stato acquisito dal fornitore televisivo Dish Network. Dish inizialmente aveva in programma di mantenere aperti circa 1.500 negozi e lanciare il proprio servizio di streaming per competere con Netflix, ma questi piani non vennero mai realizzati.

L’ultimo negozio sopravvissuto si trova a Bend, in Oregon, e non è solo l’ultimo negozio negli Stati Uniti, è l’ultimo rimasto in tutto il mondo. Un piccolo negozio gestito dai proprietari, supportato da fedeli clienti locali e dai turisti che si fermano per provare la nostalgia di visitare un negozio Blockbuster.

Alla fine, i concorrenti di Blockbuster avevano semplicemente un prodotto migliore e Blockbuster è stato troppo lento a rinnovarsi.”