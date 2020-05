La Dune Buggy di “…altrimenti ci arrabbiamo” in preordine da Infinite Statue

Infinite Statue ha aperti ufficialmente i preordini della Dune Buggy “Puma” del film “…altrimenti ci arrabbiamo” con, alla guida, il mitico Bud Spencer.

Vogliamo la nostra carriola!

Sono stati aperti i preordini della Dune Buggy “Puma” di …altrimenti ci arrabbiamo con Bud Spencer alla guida

Il dettagliatissimo modello in resina, in scala 1/18, riproduce la mitica “carriola” per la quale i Bud (Bud Spencer) e Kid (Terence Hill) si sono sfidati a birra e salsicce all’inizio della pellicola cult del 1974, salvo essere interrotti dal Capo e dai suoi scagnozzi che distruggono l’auto dando il via a una serie di esilaranti eventi, conditi dalle immancabili scazzottate.

Disegnata dal designer Thomas Robelli, con il progetto 3D firmato da Zetakit, il modello è lungo 20 cm e pesa 800 gr.

Cos’è la Dune Buggy?

La Dune Buggy più che una vettura “da spiaggia” o una ribelle “anti-macchina”, è figlia naturale degli anni della contestazione giovanile, nata dall’idea del costruttore di barche, meccanico e surfista Bruce Mayers.

Basta sul telaio dell’allora popolarissima Volkswagen Maggiolino fu una vera rivoluzione, simbolo di libertà dalle regole, dalle strade, dall’omologazione di massa. Nata con il nome Manx (nome della razza di gatti senza coda all’isola di Man) divenne poi nota come Dune Buggy.

Arrivata in Italia nel mitico 1968, era un kit di montaggio che l’azienda romana Puma di Adriano Gatto promosse come “Puma Gatto spider tipo spiaggia”. Ma la vera consacrazione arrivò con il film “…altrimenti ci arrabbiamo!” (1974) con il mitico duo Bud Spencer e Terence Hill.

Nella pellicola (che fu un successo strepitoso e campione di incassi assoluto e distribuito in tutto il mondo) è lei la protagonista, oggetto del desiderio e fonte di sfide e scazzottate. Ancora oggi il suo fascino incanta chiunque, dai cinquantenni nostalgici ai giovani incuriositi per quella vettura-non-vettura che ti fa sentire subito il profumo del mare e della totale spensieratezza di quegli anni indimenticabili.

Grazie alla collaborazione di appassionati ed esperti che hanno restaurato e ricostruito minuziosamente la vettura originale presente nel film “…altrimenti ci arrabbiamo!” (era molto differente dal kit originale in vendita al pubblico), e la professionalità di designer di automobili, modellisti 3D ed esperti di modellini in scala, siamo riusciti a riprodurre allo stato dell’arte da vera Dune Buggy Puma che Bud Spencer tanto desiderava!

Con oltre 80 parti espressamente disegnate per questo modello, arricchito di moltissime fotoincisioni e ruote in gomma (girevoli non sterzanti), la nostra Dune Buggy è la quintessenza della perfezione in scala 1:18.

E naturalmente alla guida c’è lui: Bud Spencer che, con tutta la sua allegria e gioia per la “sua” Buggy rende questo modello veramente unico. Non c’è Buggy senza Bud e non c’è Bud senza Buggy!

La Dune Buggy è disponibile in preordine presso Infinite Statue al prezzo di 160,00 euro, con il modello atteso per la fine del 2020. Inoltre tutti coloro che effettueranno il preordine tramite il sito web ufficiale, riceveranno in omaggio la riproduzione del catalogo originale Dune Buggy.