Daymare: 1998 è molto di più che un semplice omaggio ai survival horror degli anni ’90: è la dimostrazione che anche in Italia è possibile creare titoli in grado di reggere il confronto con i “mostri sacri” del genere.

La prima cosa che colpisce dell’opera prima del team Invader Studios, è sicuramente la direzione artistica, in grado di portare su schermo un mondo oscuro e affascinante, popolato da creature pericolose e letali. Sempre a proposito di queste ultime va fatto un grande plauso al team per l’ottimo design delle creature che incontrerete, design curato nientemeno che da Satoshi Nakai, la stessa persona che si occupò dei mostri presenti nel Resident Evil 2 uscito sulla prima PlayStation sul finire degli anni 90′.

Il gameplay di Daymare: 1998 è costruito e cesellato con l’intento di instillare grossi quantitativi di ansia nel giocatore.

Per ottenere questo risultato gli sviluppatori sono ricorsi a diversi espedienti, che vanno dal più classico metodo del fornire munizioni e medikit con il contagocce, a un inventario consultabile in tempo reale; cosa quest’ultima che vi costringe a ripulire prima l’area in cui vi trovate se non volete finire a pezzi mentre state cercando nei menù qualche oggetto in particolare.

Attenzione inoltre ai nemici in cui vi imbattete: divisi in diverse tipologie, possono richiedere un discreto numero di proiettili per essere abbattuti e restare vivi risulta un’impresa molto complicata e che richiede attenzione e astuzia. Oltretutto i proiettili non sono così facili da trovare, con il gioco che ne dona quantità piuttosto esigue, per cui vanno usati con molta parsimonia!

Come nel più classico esponente del genere, anche in Daymare: 1998 a fare da contraltare alle fasi di shooting ci sono anche gli enigmi ambientali: questi ultimi richiedono un massiccio utilizzo di materia grigia per essere risolti, senza mai però risultare eccessivamente frustranti.

Oltre a recuperare oggetti e inserirli dove necessario, o abbassare leve, a volte vi viene anche richiesto di hackerare qualche serratura elettronica. A fornire varietà all’esperienza del gameplay ci pensano altri due personaggi giocabili, nello specifico: una guardia forestale affetta da una particolare malattia che induce allucinazioni e un pilota di elicotteri. Un po’ come accade nell’opera a cui Daymare: 1998 si ispira, anche in questo caso la presenza di altri due personaggi giocabili, oltre all’agente del servizio di sicurezza dell’Exacore, consente al giocatore di vivere la stessa storia da una prospettiva differente.

After a few weeks since the release of Daymare: 1998 on PS4 and Xbox One, we would like to thank you all for the amazing reception and the love you’re sharing with us for the game and the survival horror genre

BTW a new patch has just been dropped!!#FearThe90s #daymare1998 pic.twitter.com/lNWqXjibWm

— Invader Studios™ (@InvaderDevs) May 15, 2020