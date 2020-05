Small World of Warcraft: annunciato il nuovo gioco da tavolo

Days of Wonder ha da poco annunciato la sua prima collaborazione con Blizzard Entertainment che ha permesso di dare alla luce Small World of Warcraft, un nuovo gioco da tavolo che unisce la meccanica di gioco di Small World al celebre universo di Warcraft di Blizzard.

Mostrato al mondo in anteprima nel corso della BlizzCon 2019, Small World of Warcraft è ambientato nel fantastico mondo di Azeroth, dove le razze di Orda e Alleanza, tra cui troviamo Orchi, Nani, Troll e Worgen, si affrontano in un furente conflitto che logora il mondo.

The war for Azeroth has begun!

@Blizzard_Ent and Days of Wonder are excited to announce their first collaboration: Small World of Warcraft! Soon, it will be time to conquer the lands of Small World with your favorite Warcraft races.

Website: https://t.co/WwnWbExGIX #Warcraft pic.twitter.com/e88epUr6MD

— Days of Wonder (@days_of_wonder) May 13, 2020