PlayStation 4: Uncharted e Journey gratis per tutti con “Play At Home” – Ecco come scaricarli

Per rendere meno travagliata questa quarantena e il periodo di isolamento a seguito della pandemia da Coronavirus, Sony ha deciso di offrire due giochi gratis a tutti gli appassionati: Uncharted e Journey.

Uncharted e Journey sono gratis per PlayStation 4 grazie a Sony che lancia l’iniziativa “Play At Home” e dona 10 milioni di dollari agli sviluppatori indipendenti

Nello specifico si tratta di Uncharted: The Nathan Drake Collection, la raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga action-adventure di Naughty Dog, e Journey prodotto da Thatgamecompany, con entrambi i giochi liberamente e direttamente scaricabili dal PlayStation Store, senza avere PS Now o PS Plus.

Announcing the Play At Home initiative: https://t.co/pOn3hJ7poI Stay safe and pick up Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey for free from April 15 through May 5 #PlayAtHome 💙 pic.twitter.com/BSlbcwosgU — PlayStation (@PlayStation) April 14, 2020

Sony, inoltre, ha istituito un fondo in aiuto degli gli studi di sviluppo di videogiochi indipendenti, donando 10 milioni di dollari a favore di tutte quelle realtà colpite pesantemente dagli effetti della pandemia del COVID-19.

Entrambe le iniziative, volte ad aiutare, con modalità diverse, sia gli appassionati di videogame che gli sviluppatori degli stessi videogame, fanno parte dell’iniziativa Play At Home lanciata ieri dal presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan, il quale ha voluto sottolineare, in una lettera aperta, che si tratta di un regalo per tutti coloro che stanno facendo la loro parte in questi difficili momenti:

Le persone di tutto il mondo stanno facendo la cosa giusta rimanendo a casa per contribuire a contenere la diffusione del Covid-19. Siamo molto grati a tutti coloro che osservano l’obbligo di distanziamento fisico e prendiamo sul serio la nostra responsabilità come piattaforma di home entertainment. Per questo, chiediamo alla nostra community di continuare a salvaguardare la salute di tutti giocando a casa.

Entrambi i giochi potranno essere scaricati a partire dalle ore 1:00 di giovedì 16 Aprile e saranno disponibili fino alle ore 1:00 del prossimo 6 Maggio. Una volta riscattati e scaricati, i giochi saranno vostri per sempre.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Pubblicata nel 2015, questa raccolta contiene Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri e Uncharted 3: L’Inganno di Drake, tre capitoli delle avventure di Nathan Drake alla ricerca di tesori in tutto il mondo e che presto diventeranno un film con Tom Holland.

Journey

Journey, titolo uscito originariamente per PS3 nel 2012, è una “una bellissima e celebre avventura tanto commovente quanto misteriosa. Il messaggio del gioco sulla ciclicità della vita non ha tempo e, probabilmente, ora è più importante che mai”, come descritta dallo stesso Jim Ryan.