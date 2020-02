A Quiet Place 2: ecco le nuove scene dello spot del Super Bowl

Paramount Pictures ha diffuso in rete in queste ore lo spot di A Quiet Place 2 che andrà in onda durate il Super Bowl, che include alcune scene inedite del nuovo film di John Krasinski.

In attesa dell’arrivo di A Quiet Place 2 nei cinema (il prossimo mese di marzo), ecco alcune scene inedite nello spot del Super Bowl

Una di queste coinvolge proprio il regista / attore, che lo vede fare il suo primo incontro con una delle letali creature conosciute nel primo film. Poi c’è Emily Blunt, che crede che ci siano persone al mondo che vale la pena salvare mentre, per quanto riguarda Cillian Murphy, il suo personaggio non pensa che lei e la sua famiglia sopravviveranno.

Per scoprire se sarà effettivamente così dovremo attendere il prossimo 19 marzo, quando il film arriverà nei cinema italiani ma, nel frattempo, godiamoci il nuovo spot qui sotto:

Qui sotto potete trovare la sinossi del film:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast di A Quiet Place Parte 2 torneranno nuovamente Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, mentre tra i nuovi ingressi figurano i nomi di Cillian Murphy e Brian Tyree Henry.

La pellicola, diretta ancora da John Krasinski, arriverà nei cinema italiani il 19 marzo 2020, tentando di replicare il successo che ha portato 340 milioni di dollari nelle tasche della Platinum Dunes e della Sunday Night, a fronte di un budget speso di soli 17 milioni di dollari speso per il primo film.

