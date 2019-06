Fantasy 7 Remake: ecco perché la “nuova” Tifa ha un seno più piccolo

Fantasy 7 Remake, l’atteso rinnovato capitolo della saga Square Enix annunciato durante la scorsa edizione dell’E3 2019, promette una serie di modifiche al gameplay e altre novità studiate per adattarsi al meglio ai gusti e alle aspettative della nuova generazione di gamer, senza dimenticare, ovviamente, i fan di vecchia data che considerano questo capitolo, il migliore della serie.

Tetsuya Nomura ha spiegato perché il seno di Tifa è stato ridotto in Final Fantasy 7 Remake

Tra le modifiche sostanziali al gioco, ve ne sono alcune che riguardano l’aspetto dei personaggi, a prescindere dai miglioramenti grafici dei modelli 3D e delle texture.

Uno su tutti è la riduzione delle dimensioni del seno di Tifa Lockhart, sexy personaggio da sempre caratterizzato da un generoso lato A e un corpo sinuoso.

In Final Fantasy 7 Remake vedremo infatti una Tifa più atletica e meno prosperosa rispetto all’originale.

Il motivo di tali cambiamenti estetici è stato rivelato proprio dal game director Tetsuya Nomura (già character designer del titolo del 1997), in un’intevista rilasciata alla rivista giapponese di videogiochi Famitsu:

Volevo che la ‘nuova’ Tifa avesse muscoli addominali ben definiti e una corporatura atletica. Ci sono state anche delle direttive da parte del dipartimento etico di Square Enix che ha chiesto di ridurle il seno, affinché il personaggio non sembrasse innaturale durante le fasi di combattimento più frenetiche. Per lo stesso motivo abbiamo optato per una maglietta nera e una canotta più aderente.

Il mondo è caduto sotto il controllo della Shinra Electric Power Company, un’oscura agenzia che controlla la forza vitale del pianeta.

Nella città tentacolare di Midgar, un’organizzazione che si fa chiamare Avalanche ha intensificato la resistenza armata contro la Shinra.

Cloud Strife, ex membro dell’unità SOLDIER dell’élite di Shinra, ora ritrovatosi come mercenario, presta il suo aiuto al gruppo ribelle ignaro delle conseguenze epiche che lo attendono.



Fantasy 7 Remake è una spettacolare rivisitazione di uno dei giochi più visionari di sempre e porta ai giorni nostri questo leggendario gioco di ruolo per PS4.

Fonte: SoraNews24