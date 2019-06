Remnant: From the Ashes, c’è solo desolazione (e qualche strana creatura) nel nuovo trailer

Il publisher Perfect World Entertainment e lo sviluppatore del gioco, Gunfire Games, hanno rilasciato un nuovo trailer di Remnant: From the Ashes, il gioco ambientato in un mondo post-apocalittico abitato da mostri e creature affamate di carne (la nostra, ovviamente).

Gunfire Games ci porta nelle terre desolarte di Rhom, nel nuovo trailer del gioco post apocalittico in terza persona Remnant: From the Ashes

Nel trailer sono mostrate in particolare le terre desolate di Rhom, così descritte dallo stesso publisher:

Dalle solitarie dune del deserto, alle oscure insenature del canyon, Rhom contiene gli echi di una civiltà un tempo gloriosa. Qualsiasi ospitalità ci fosse una volta in queste città è stata ridotta a un cimitero di acciaio di edifici contorti e sotterrati, pieni di esseri pericolosi che non sono del nostro mondo ma che hanno iniziato ad apprezzare il gusto della nostra carne.

Ecco il trailer del gioco che, considerata l’assenza nel video di qualsiasi sorta di segmento di gameplay, ricordiamo essere un action shooter in terza persona:

Per poter mettere le mani su Remnant: From the Ashes non dovremo attendere ancora molto. Il gioco sarà infatti reso disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 20 agosto.

