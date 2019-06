The King’s Man è il titolo del prequel di Kigsman: ecco la sinossi

Come già anticipato alla fine dello scorso anno da Matthew Vaughn, il prequel di Kingsman sarebbe stato molto diverso dalle altre pellicole della saga e, per dare conferma a tutto ciò arriva la notizia che il film si chiamerà The King’s Man.

The King’s Man, che si svela con logo e sinossi, è il titolo ufficiale del prequel di Kingsman

A togliere il velo su logo e titolo dell’atteso prequel della saga ispirata alla miniserie a fumetti Secret Service di Mark Millar, ci ha pensato proprio l’account ufficiale Twitter della nuova pellicola.

Next year, we go back to where it all began. Meet The King’s Man, in theatres February 2020. pic.twitter.com/Ud05S4Z3pR — The King’s Man (@KingsmanMovie) 19 giugno 2019

Sinossi e dettagli del film

Mentre una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per annientare milioni di persone, un uomo dovrà lottare contro il tempo per riuscire a fermarli. Scoprite l’origine della prima agenzia di intelligence indipendente.

Atteso nelle sale cinematografiche a febbraio 2020 e diretto da Matthew Vaughn, già regista dei primi due capitoli, il film vedrà un cast composto da Harris Dickinson, Liam Neeson, Aaron Taylor-Johnson, Joel Basman, Stanley Tucci, Alison Steadman e Matthew Goode.

