Farming Simulator 19: è già disponibile la nuova modalità Farming Simulator League

È stato annunciato che Farming Simulator League, la modalità di gioco ufficiale di Farming Simulator 19 dedicata alla scena competitiva, è già disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco di virtual farming.

Inoltre sono stati diffusi online due nuovi video tutorial: il primo introduce la modalità di gioco, mentre il secondo presenta il sistema torneistico in generale

I due video ci insegneranno tutto quello che c’è da sapere per competere e diventare il miglior agricoltore che si sia mai visto al mondo!





I giocatori che vogliono partecipare devono registrare la loro squadra di 3 membri sul sito ufficiale, per poi scaricare la nuova modalità e prenderci confidenza.

I ragazzi di GIANTS Software non vedono l’ora di ricevere feedback dai giocatori più competitivi di Farming Simulator 19, in modo da poter aggiornare e migliorare costantemente la modalità in vista del suo debutto ufficiale al FarmCon 19, il 27 e 28 luglio.

Gli sviluppatori son curiosi di vedere come i giocatori reagiranno e si divertiranno con questa nuova modalità, che segna ufficialmente l’ingresso di Farming Simulator nella scena esport.

In vista del FarmCon, la priorità principale è quella di bilanciare la modalità di gioco, basandosi sui vari feedback ricevuti tramite i forum ufficiali (Inglese, Tedesco, Francese) che assicurano un flusso di comunicazione costante tra i giocatori e il team di sviluppo.

Maggiori informazioni sono disponibili riguardo la nuova modalità sono disponibili sul sito ufficiale di Farming Simulator League.