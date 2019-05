Gli studenti del MIT trasformano la cupola del campus nello scudo di Captain America

Il MIT (Massachusetts Institute of Technology), uno degli atenei universitari più importanti del mondo, è una fucina di geni e menti eccelse e, ovviamente, forse il luogo con la più alta concentrazione di studenti nerd dell’intero pianeta.

Proprio un gruppo di goliardi universitari appassionati della Marvel e entusiasti di Avengers: Endgame, per festeggiare il successo del film che in queste ore si appresta a raggiungere i 2 miliardi di dollari di incassi, ha ricoperto il tetto dell’edificio principale del MIT con una specie di telone, trasformando la grande cupola nello scudo di Captain America.

Il grandioso omaggio che gli studenti hanno riservato al personaggio interpretato da Chris Evans, non è sfuggito all’attenzione dell’attore che è proprio originario di Sudbury, una città del Massachusetts.

Evans ha condiviso, via Twitter, il post del Boston Globe che parlava dell’impresa dei nerdacci del MIT, con tanto di foto della cupola su cuoi ora svetta la bianca stella del Cap.

A group of MIT pranksters transformed the school’s Great Dome Saturday night into Captain America’s shield in celebration of the new “Avengers” movie. https://t.co/tDxQpxcEot pic.twitter.com/5dP9Ovyv16

— The Boston Globe (@BostonGlobe) 29 aprile 2019