Read’n’Play: giochi e fumetti protagonisti al Salone Internazionale del Libro 2019

Il Salone Internazionale del Libro di Torino è una manifestazione che accoglie ogni anno moltissimi visitatori e che presenta tanti nuovi titoli per noi nerd appassionati di lettura.

Quest’anno però il Salone aggiunge una nuova e interessante novità: Read’n’Play, un’area completamente dedicata al mondo dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo e dei fumetti.

Non solo romanzi: al Salone Internazionale del Libro di Torino arriva Read’n’Play, un’area interamente dedicata al mondo dei fumetti e dei giochi

Insomma, sembra proprio che non sia un caso che quest’anno il tema del Salone sia: Il gioco del mondo!

Read’n’Play è un’area speciale dedicata al mondo del gaming e dei comics, in collaborazione con Lucca Comics & Games. Si sa che il mondo del fumetto è fortemente legato a quello del libro e dell’editoria, ma quest’anno il Salone vuole mostrare come anche il settore del gioco sia sempre più vicino a quello editoriale.

Infatti, giocare non è nulla di più che leggere una storia. Giocare vuol dire entrare in una storia, come leggere un fumetto significa essere parte attiva di una narrazione.

Durante le giornate dell’evento saranno realizzati dei mini tornei con alcuni dei giochi in demo in fiera. I vincitori riceveranno dei premi, sia fumetti messi in palio da Coconino Press, BAO Publishing, Diabolo Edizioni ed Eris Edizioni, sia eventuali omaggi offerti dagli editori stessi.

Insomma, giocare e leggere sono le parole chiave della nuova area Read’n’Play che noi speriamo sarà un appuntamento fisso del SalTo anche per le prossime edizioni!

A dimostrazione dell’importanza di questo appuntamento, gli editori che parteciperanno al Salone sono tra i nomi più importanti del mercato italiano: Asmodee, Dv Giochi, Ghenos, Ms Edizioni, Need Games, Oliphante e il rivenditore Mondiversi. Sembra proprio che ci saranno moltissimi giochi da tavolo e giochi di ruolo da provare, oltre a tanti fumetti pronti ad arricchire le nostre collezioni!

Nell’area Read’n’Play sarà inoltre possibile giocare al vincitore del premio Gioco dell’Anno 2018 e al vincitore del Gioco di Ruolo dell’Anno 2018. Ma non solo: Lucca Comics & Games presenterà proprio in occasione del Salone le prime anticipazioni dell’edizione 2019, svelando sia il poster che il tema dell’evento di quest’anno.

Fateci sapere cosa ne pensate e se passerete al Salone Internazionale del Libro!