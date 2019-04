PlayStation 5: hardware, data di uscita e dettagli ufficiali della nuova console

PlayStation 5 sfrutterà una piattaforma basata su un processore AMD Ryzen octa-core di terza generazione con architettura a 7 nanometri Zen 2.

Il comparto grafico sarà spinto da una GPU custom basata sull’hardware AMD Radeon Navi.

Questo hardware, secondo quanto affermato dallo stesso Cerny, consentiranno alla PS5 di supportare risoluzioni fino a 8K e, per la prima volta nel mondo delle console, il ray-tracing.

Per quanto riguarda il settore audio sarà sempre AMD a firmare uno specifico chip per l’audio 3D.

Sul fronte storage e memoria di massa si passerà dall’hard disk meccanico a un disco a stato solido SSD che garantirà brevi tempi di caricamento: per fare un esempio Marvel’s Spider-Man che su PS4 impiega 15 secondi per essere caricato, con i primi kit di sviluppo PS5 ha terminato la fase di loading in 0,8 secondi.