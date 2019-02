Dungeons and Dragons 5E: rivelato il nuovo manuale Ghosts of Saltmarsh

Lo stavamo aspettando e infatti la notizia è finalmente giunta: il prossimo manuale di Dungeons and Dragons Quinta Edizione sarà Ghosts of Saltmarsh!

Ghosts of Saltmarsh è il nuovo manuale di avventure per Dungeons and Dragons 5E. Avventure marine, mostri acquatici, arrembaggi e molto altro!

La notizia ci arriva grazie ad Amazon US che ha svelato la nuova copertina e ha aperto i preordini del manuale che dovrebbe uscire il 21 maggio 2019 (in inglese).

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale di Wizards of the Coast. Nel frattempo, di seguito vi proponiamo la copertina del manuale, attacco del Kraken sullo sfondo incluso:

In effetti, già il mese scorso erano trapelate alcune indiscrezioni riguardo un’imminente uscita a tema nautico per D&D Quinta Edizione e le voci si sono fortunatamente rivelate fondate!

Ghosts of Saltmarsh sarà un modulo di avventure che conterrà nuove regole e implementazioni per i viaggi per mare e avventure a tema. Il volume farà conoscere ai giocatori la rinomata città di Saltmarsh, che alcuni ricorderanno perché protagonista di una trilogia di avventure della prima edizione del GdR, per l’ambientazione World of Greyhawk (Il mondo di Greyhawk).

Il manuale include una serie di avventure marinaresche con le quali si potrà giocare con personaggi giocanti dal livello 1 al livello 12. Non solo, ma ciascuna avventura inserita nel volume potrà essere giocata sia come campagna a se stante che essere inserita in una cronaca già avviata.

Una caratteristica di Ghosts of Saltmarsh che mi rende molto curiosa è che verranno aggiunte delle nuove regole per le navi e i viaggi in mare, un’appendice con mostri marini e i piani di coperta per varie tipologie di imbarcazioni.

Insomma, se stavate pensando da fare una campagna a tema marinaresco per D&D 5E, penso proprio sia arrivato il momento di buttare già le idee!

Che cosa ne pensate di questo nuovo manuale? Fateci sapere la vostra con un commento!