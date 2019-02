Ecco Hope, la tartaruga nata con il cuore fuori dal guscio che soprende la scienza e la vita

Quanto state per leggere potrebbe commuovervi, vi avviso.

Conoscere la storia di Hope, una piccola tartaruga albina con una piccola particolarità, potrebbe infatti smuovere anche i più insensibili lettori, che non potranno che affezionarsi a questo tenero rettile.

Vi presentiamo Hope, una tartaruga dal cuore particolare che ha sorpreso la scienza e che sfida la morte

Hope è una tartaruga che vive nel New Jersey, accudita dal suo amico umano Michael Aquilina.

A rendere speciale Hope non è tanto il fatto di esser albina, quanto quello di esser affetta da una rarissima malformazione, che la scienza veterinaria non contempla nemmeno nei propri testi.

Hope, infatti, è affetta da una malformazione genetica per colpa della quale il suo cuore si è formato fuori dal guscio.

Scientificamente non esiste un nome per questa patologia, riconducibile in ambito umano alla ectopatia cordis, ma soprattutto la scienza non avrebbe mai scommesso un euro sulla sopravvivenza della tartarughina.

Eppure, fedele al suo nome, la piccola tartaruga ha mostrato di avere un cuore forte (nonostante sia pericolosamente esposto), e continua a dimostrarsi tenacemente attaccata alla vita.

Dal novembre 2018, quando Michael ha ricevuto Hope come dono, la vita di Hope e dell’uomo sono diventate protagoniste di un’amicizia unica.

La particolare condizione di Hope costringe Michael a prendersi cura di lei in modo continuo, facendo particolare attenzione al suo delicato sistema immunitario e soprattutto al suo cuore.

L’esposizione fuori dal guscio è un rischio non indifferente per Hope, ma il suo amico umano ha mostrato di esser un valido supporto nella sua delicatissima crescita e lotta continua per sopravvivere.

Non da meno è il supporto offerto dagli ZooMed Laboratories, che hanno deciso di sostenere i due amici, offrendo un supporto medico per Hope e aiutando Michael con la fornitura degli alimenti ideali per la particolare situazione fisiologica della tartaruga.

Prendersi cura di un animaletto particolare come Hope potrebbe spaventare, eppure Michael ha dichiarato che questa amicizia è stata una vera fortuna per lui

“Hope ha avuto un impatto incredibile sulla mia vita. A vederla sembra così minuta e delicata, sembra la cosa più fragile mai vista, eppure è senza paura. La sua tenacia è così forte che adesso migliaia di persone da tutto il mondo seguono la sua avventura, incitandola. Da speranza, a loro e a me. In un tempo brevissimo, ha rivoluzionato in meglio la mia vita”

Hope è la protagonista indiscussa della pagina Instagram AquaMike, dove Michael condivide foto e video della vita della sua amica dal piccolo, grande cuore.

Per questa particolare situazione clinica, che ha reso Hope una star del web, non è stata attualmente valutata una soluzione chirurgica.

Per ora, non ci resta che fare il tifo per questa piccola tartaruga dal cuore forte!

Fonte: The Sun