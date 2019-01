Onimusha: Warlords – Samanosuke è nuovamente fra noi

Dopo aver provato i primi, nostalgicamente avvincenti, minuti di Resident Evil 2, Capcom ci regala una nuova attesissima remastered con Onimusha: Warlords, la classica avventura samurai che è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam a 19,99 euro.

Finalmente torneremo a vestire nuovamente i panni di Samanosuke in questo classico survival horror che torna rinnovato ma ci riporta ancora una volta in un mondo feudale pieno di magia, samurai e guerrieri demoniaci.

Questa iterazione di Onimusha: Warlords ripropone l’emozionante azione di gioco e la coinvolgente storia che ha caratterizzato l’uscita originale del 2001 (videogame che ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo) e include nuove feature per adattarsi alle necessità delle piattaforme di gioco moderne.

Il titolo ora supporta una grafica in alta-definizione, un’opzione video widescreen, il supporto agli stick analogici, una “Modalità Facile” disponibile fin dall’inizio, una nuova colonna sonora e un nuovissimo sistema di achievement in-game (denominati “Onori”).

Per celebrare il rilascio di Onimusha: Warlords, Capcom ha pubblicato un nuovissimo trailer di lancio, visibile qui di seguito, in cui potrete osservare gli abili guerrieri Samanosuke e Kaede in azione, mentre si fanno strada verso la vittoria a colpi di lame. Il video mostra anche tutte le moderne implementazioni e le nuove caratteristiche incluse in questa iterazione del titolo.