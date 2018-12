Film da vedere a Natale: ecco le immancabili pellicole cult per il 25 dicembre

Non so voi, ma per me non è Natale se non vedo Hans Gruber cadere dal Nakatomi Plaza!

Anno 1988, Bruce Willis diventa per la prima volta il detective John McLane, giusto in tempo per il primo di una serie di action movie natalizi che hanno segnato la storia del genere.

Umorismo fracassone, proiettili volanti ed un villain magistralmente interpretato dal compianto Alan Rickman sono gli ingredienti ideali per una pellicola ideale per le ricorrenze natalizie, magari proiettandola in una cena aziendale!