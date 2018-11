Detective Pikachu: ecco il primo trailer italiano del film live action con Ryan Reynolds

I Pokémon sono finalmente tra noi con il primo trailer di Detective Pikachu, la pellicola in tecnica mista animazione/live-action, firmata da Rob Letterman, che vedrà protagonista il più iconico dei Pokémon.

Nel video, visibile qui sotto, possiamo ascoltare il nostro amato Pikachu parlare con la voce di Ryan Reynolds che, abbandonato il rosso di Deadpool, “abbraccia” il giallo del piccolo super investigatore!

La storia inizia quando l’asso dei detective Harry Goodman scompare misteriosamente e, a cercare di svelare l’arcano, arriverà l’ex compagno di Harry, il Pokemon Detective Pikachu: un adorabile super-investigatore esageratamente saggio ed esuberante che sorprende continuamente anche sé stesso.

Insieme a Pikachu c’è Tim, che diventa suo partner dopo alcune perplessità, lanciandosi in un’avventura elettrizzante, un viaggio in un mistero davvero intricato.

In una metropoli in cui umani e Pokémon convivono e in un mondo iperrealistico fatto d’azione, i due incontrano diversi Pokémon e scoprono delle scioccanti verità che potrebbero distruggere la pacifica coesistenza tra i due mondi e minacciare l’intero universo Pokémon.