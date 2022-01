I migliori anime del 2021: ecco la TOP 10

Anche se siamo alla fine di gennaio 2022, l’anno appena trascorso non è poi così lontano ed è ancora tempo di classifiche, per questo oggi vi presentiamo la nostra Top 10 dei migliori anime usciti nel 2021, un recap di quelle che per noi sono state le serie migliori fra tutte.

La classifica dei migliori anime del 2021

Prima di iniziare con questa classifica, è doverosa una piccola precisazione. Abbiamo preso in considerazione solo le serie che hanno avuto inizio nel 2021, quindi non sono da considerarsi in gioco tutte le seconde o successive stagioni di anime che avevano debuttato anni precedenti.

Scopriamo, quindi, uno per uno i migliori anime del 2021 partendo dal fondo della classifica, ovvero dalla posizione numero 10, fino ad arrivare in cima.

10 – Horimiya

Horimiya è uno slice of life scolastico uscito nell’ inverno del 2021 che ha avuto un grandissimo successo grazie alle sue dinamiche di coppia che si avvicinano molto più a quelle occidentali che a quelle giapponesi.

L’anime racconta la storia d’amore fra due adolescenti: lei la più carina di tutte e lui, invece, apparentemente il più timido, isolato e strano della classe che pero’ in realtà nasconde un animo da vero rocker con tanto di piercing e tatuaggi.

Dimenticatevi quindi i tempi biblici di avvicinamento fra fidanzatini a cui ci hanno abituati gli anime del genere, questa volta i sentimenti si paleseranno in quattro e quattr’otto e fra i due comincerà da subito una vera relazione amorosa.

9 – Vanitas No Karute

Alla posizione numero 9 troviamo Vanitas No Karute (o The Case Study of Vanitas come titolo occidentale), un anime vampiresco uscito nell’estate del 2021 che mi ha stregata con la sua atmosfera fra lo steam punk e il Dracula di Bram Stoker.

In quest’opera i vampiri sono perfettamente integrati nella società, ma la maledizione del Malnomen li sta facendo pian piano impazzire, facendogli perdere la testa e arrivando anche a divorarsi fra loro.

Il protagonista di nome Vanitas dedicherà la sua vita alla cura di questo male, esorcizzando le vittime tramite il potentissimo grimorio in suo possesso.

Una storia avvincente e una scenografia da 10 e lode si uniscono alla sensualità dei personaggi e ad avvincenti scene di combattimento dando vita a un opera solida e originale.

8 – Komi can’t Communicate

Komi can’t Communicate è un altro anime scolastico uscito lo scorso autunno. L’opera però non racconta delle solite storie d’amore tra compagni di scuola, bensì è incentrato su un disagio sociale ben più serio. Komi can’t Communicate, infatti, ci farà scoprire il mondo dagli occhi di una studentessa che è affetta da ansia sociale acuta e non riesce in alcun modo a comunicare con i suoi compagni.

Si tratta comunque di una commedia leggera, ma il modo che ha di affrontare l’importante tematica diluendola in mezzo a gag divertenti, la rendono particolarmente piacevole e geniale.

7 – Eighty Six

Eighty Six è un opera action fantascientifica uscita nella primavera del 2021 che racconta di un umanità divisa fra nobiltà e gente comune, quest’ultima usata come carne da macello.

La protagonista si ritroverà fra gli alti ranghi dell’esercito a comandare a distanza una squadra kamikaze mandata al fronte, cercando di gestire come può i rapporti interpersonali con quelli che da tutti vengono etichettati come inutili individui ma che per lei saranno importanti compagni di vita.

Affascinante l’aspetto emotivo di questo anime, ma anche le scene di combattimento a bordo di spettacolari aracnidi meccanici rendono quest’opera un prodotto completo e di spessore.

6 – Moushoku Tensey

Al sesto posto troviamo Moushoku Tensey, un isekai uscito nel gennaio 2021 che vede un pervertito ikikomori morire e reincarnarsi in un bimbo destinato a diventare un talentuoso mago.

Oltre ad essere realizzato in maniera impeccabile, il fatto che il protagonista non sia il solito personaggio O. P. ma che cominci la sua avventura dai primi rudimenti della magia lo rendono subito avvincente.

A dir poco geniale la costante presenza della precedente personalità che si manifesterà con una voce fuori campo aggiungendo quella velata componente ecchi che lo rende un prodotto veramente originale.

5 – Odd Taxy

A metà classifica si piazza Odd Taxy, un thriller psicologico uscito nella primavera del 2021 che racconta le vicissitudini di un tassista che, per una serie di sfortunati eventi, si ritroverà invischiato negli affari della malavita organizzata.

Tutti i protagonisti passeranno per il sedile posteriore del taxi e le loro vite verranno intrecciate magistralmente dando vita a un intrigo degno di un film hollywoodiano.

I dialoghi sono il pezzo forte di quest’opera e per star dietro alla trama occorre un buon livello di attenzione; i personaggi sono molteplici e le conversazioni sempre sagaci e brillanti.

Clamorosi colpi di scena rendono Odd Taxy un must per tutti gli appassionati del genere.

4 – Vivy Fluorite Eye’s Song

Vivy Fluorite Eye’s Song, un action fantascientifico uscito nella primavera 2021 che racconta di un futuro in cui i l’intelligenza artificiale è diventata ormai parte integrante della società.

Un bel giorno qualcosa va storto e gli androidi cominciano a ribellarsi contro la razza umana. Detta così potrebbe sembrare qualcosa di banalmente già visto, e invece no!

Vivy Fluorite Eye’s Song è dannatamente originale nel modo in cui fa evolvere la storia che, fra un salto nel tempo e l’altro, ci mostra una protagonista straordinariamente caratterizzata, così profonda da farla sembrare quasi umana.

Oltre a questo non mancano combattimenti al cardiopalma e colpi di scena a non finire, il tutto condito da una colonna sonora a dir poco eccezionale.

Ed eccoci arrivati al podio di questa classifica, con i migliori tre anime del 2021!

3 – To Your Eternity

Medaglia di bronzo per To Your Eternity, un anime dal carattere filosofico fantascientifico che narra le gesta di un essere immortale rappresentato inizialmente con una sfera da cui tutto ha inizio.

L’unico obiettivo del protagonista sarà quello di evolversi il più possibile, assumendo le sembianze degli esseri viventi con cui si troverà a interagire, assorbendone la loro personalità con l’intento di sviluppare una propria forma di coscienza.

Comincerà quindi un lungo processo evolutivo che, partendo dalle sembianze di un feroce lupo bianco e successivamente da quelle del suo padrone, lo porterà ad apprendere le nozioni indispensabili per ogni individuo quali: i modi di comunicare, come procacciare il cibo oppure come integrarsi all’interno di una società.

To Your Eternity è un opera profondissima, che scava nell’essenza della vita e dei rapporti umani utilizzando l’istinto primordiale come trampolino di lancio per una storia misteriosa e travolgente, dove emozioni fortissime accompagnano lo spettatore per tutta la durata della serie.

2 – Ranking Of Kings

Piazza d’onore per Ranking Of Kings, un’opera fantasy uscita nell’autunno 2021 che, pur mantenendo gli aspetti classici di una fiaba tradizionale, racchiude in sé una narrativa straordinaria a metà strada fra “Il fantastico mondo di Paul” e una fiaba Disney.

L’anime racconta la triste storia del principe Boji che, alla morte del padre, al posto che ereditare la corona, verrà deriso e allontanato dal regno, il tutto perché piccolo di statura e sordo dalla nascita.

Il bimbo deciderà quindi di impegnarsi al massimo per diventare più forte e soddisfare così le aspettative di tutti, riguadagnandosi quel ruolo che gli spettava di diritto.

Impossibile non affezionarsi al protagonista che pur partendo da una condizione disagiata, affronterà sempre la vita a testa alta e con il sorriso sulle labbra facendoci tifare per lui a spada tratta per tutta la durata della serie.

Tutto questo accompagnato da personaggi e atmosfere a dir poco surreali che alterneranno momenti di gioia a immagini cupe e grottesche a tratti quasi disturbanti.

1 – Tokyo Revengers

Signore e signori, in cima alla classifica dei migliori anime 2021 troviamo Tokyo Revengers!

L’anime rivelazione dello scorso anno racconta il mondo dei Bosòzoku, ovvero i giovani teppisti giapponesi, come forse nessuno lo aveva mai fatto prima d’ora,

Non si limita però soltanto a questo, inserisce infatti al suo interno anche una trama avvincente fra salti temporali e temi importanti come: amicizia, amore, rispetto, fedeltà e chi più ne ha più ne metta.

Takemichi, questo il nome del protagonista, tornerà ai tempi del liceo per provare a cambiare le sorti di un futuro che ha portato alla morte della suo primo amore giovanile, ritrovandosi nel bel mezzo di una vera e propria guerra fra bande.

Tokyo Revengers è in grado di rappresentare l’animo ribelle dei giovani che per affermarsi usa la violenza, ma non fine a se stessa, bensì affiancandola al senso di appartenenza al gruppo e alla lealtà nei confronti dei propri compagni.

La forza di questo anime risiede senza dubbio nella caratterizzazione dei vari personaggi che, oltre ad essere numerosissimi, sono dotati ognuno di pregi e difetti, questo li renderà sempre credibili agli occhi dello spettatore che non potrà far altro che affezionarsi a loro.

Le scene di violenza sono crude e dannatamente realistiche enfatizzano che, pur trattandosi di giovanissimi, qui si fa sul serio e nessuno è disposto a indietreggiare di un millimetro pur di ottenere il controllo del territorio o la supremazia sulla banda avversaria.

Cosa ne pensate di questa nostra classifica? Avreste inserito qualche altro anime oppure vedreste uno dei titoli elencati in un’altra posizione? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.