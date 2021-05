Asmodee annuncia le novità di maggio 2021

Asmodee Italia, con la diffusione di un comunicato stampa, ha rivelato le novità di maggio 2021, tra giochi da tavolo, giochi di ruolo e romanzi.

Per le prossime settimane la casa editrice ricorda che per alcune uscite non c’è ancora una data esatta ma che, comunque, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili nella sezione dedicata del sito web di Asmodee.

Le novità Asmodee Italia in uscita a maggio 2021

Ecco, dunque, l’elenco delle novità Asmodee di maggio 2021.

Here to slay

Data di uscita: 7 maggio 2021

Da 2-6 giocatori

Durata media di una partita: 30-60’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Studio: Tee Turtle

È il momento di sterminare i mostri! Here to Slay è un gioco di carte strategico fantasy dai creatori di Unstable Unicorns. I giocatori dovranno radunare un gruppo di eroi per sterminare pericolosi mostri, cercando al contempo di non farsi sabotare dai loro amici nemici. Dovranno essere pronti per un’avventura frenetica, adorabile e distruttiva!

Unlock! Mythic Adventures

Data di uscita prevista: 7 maggio 2021

Da 1-6 giocatori

Durata media di una partita: 60’

Età suggerita: dai 10 anni in su Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 € Studio: Space Cowboys

Autore: Cyril Demaegd

Tre strabilianti nuove avventure per l’apprezzatissimo gioco di carte collaborativo ispirato alle Escape Room, Unlock!

NELLE GRINFIE DI ADE: Siete Alix, una schiava, nell’antica Grecia. Ottenere la vostra libertà non sarà un compito facile, a meno che non chiediate aiuto agli Dei. L’ANIMAL-O-MATIC del Professor Noside: FWOOSH! “L’Animal-o-Matic…” FWOOSH! “… vi trasferisce nel corpo di qualsiasi animale…” FWOOSH! “Non è pericoloso, vi giuro! Vuoi smetterla di muoverti, James!” FWOOSH! IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI: “Ho fatto una scommessa con questi gentiluomini del Reform Club che viaggeremo attorno al mondo in 80 giorni. Passepartout! Sbrigati! Il mondo attende il colpo da maestro di Phileas Fogg!”



Dune: Imperium

Data di uscita: 7 maggio 2021

Da 1-4 giocatori

Durata media di una partita: 60-120’

Età suggerita: dai 13 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 49,90 €

Studio: Dire Wolf Digital

Autore: Paul Dennen

Dune: Imperium mescola le meccaniche di piazzamento lavoratori e di composizione del mazzo in un nuovo gioco di strategia tematico dove il destino dell’Impero dipende dalle scelte dei giocatori. Cercheranno alleati politici o si affideranno alla potenza militare? La forza dell’economia o la sottigliezza degli intrighi? Un sigillo del consiglio… o una lama affilata? Le carte sono state servite. La scelta spetta ai giocatori. L’Impero li attende. Se controlleranno la Spezia, controlleranno l’Universo.

Modern Art

Data di uscita: 7 maggio 2021

Da 3-4 giocatori

Durata media di una partita: 60’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Studio: CMON

Autore: Reiner Knizia

Le opere d’arte presenti nel gioco sono a cura dei seguenti artisti: Daniel Melim, Manuel Carvalho, Rafael Silveira, Ramon Martins, Sigrid Thaler.

In Modern Art, i giocatori rappresentano un Museo che cerca di acquistare e rivendere dipinti al miglior prezzo. Durante quattro round, i Musei metteranno all’asta vari dipinti. Alla fine di ogni round, i dipinti saranno venduti alla banca e più gli artisti saranno popolari, più remunerative saranno le loro opere! Il Museo con più denaro alla fine della partita vince, quindi i giocatori dovranno assicurarsi di comprare a prezzi bassi e di vendere a prezzi alti in Modern Art!

Meadow

Data di uscita: 14 maggio 2021

Num. giocatori 1-4

Durata media 60-90 min.

Età suggerita 10+

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 44,90 €

Studio: Rebel

Autore: Klemens Kalicki

Illustrazioni: Karolina Kijak

Meadow è un coinvolgente gioco di raccolta set di carte in cui, per vincere, i giocatori dovranno raccogliere le carte con le specie, le scoperte e i paesaggi più preziosi, diventando così gli osservatori più esperti. Con le loro conoscenze, i giocatori vagano intorno a un’area pittoresca, cercando ispirazione e catturando delle vedute da togliere il fiato.

Possono trovare piccoli roditori nell’erba alta durante il loro viaggio, individuare un uccello rapace e persino vedere una vipera. La competizione continua al falò dove tutti i giocatori accorrono in fretta per completare gli obiettivi delle loro avventure.

Con oltre 200 carte illustrate con delicati acquarelli dipinti a mano, tutti diversi, 5 buste con mini espansioni, un indice delle carte con curiosità sui vostri avvistamenti e un’esperienza di gioco entusiasmante, sarà veramente facile innamorarsi di Meadow!

Dallo stesso Studio creatore de La Casa dei Sogni, Rebel Studio.

Marvel Champions: Il gioco di Carte – Star Lord

Data di uscita prevista: 14 maggio 2021

Da 1-4 giocatori

Durata media di una partita: 45-90’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 € Studio: Fantasy Flight

Autore: Caleb Grace con Michael Boggs

Il leader dei Guardiani della Galassia è una testa calda fuorilegge proveniente dal pianeta Terra di nome Peter Quill, noto in certi ambienti come Star-Lord. Porta in campo un tocco di sarcasmo e di umorismo narcisistico che mantengono unita la sua scalcinata squadra di eroi per proteggere la galassia dalle minacce grandi e piccole. E se lungo la strada riesce a intascare qualche unità, beh… tanto di guadagnato.

Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Star-Lord, incluso un mazzo precostruito.

Tra le novità Asmodee in uscita i primi due romanzi della nostra nuovissima linea Aconyte Books, ovvero KeyForge – Racconti del crogiolo e Arkham Horror – La collera di N’kai!

KeyForge – Racconti del crogiolo (romanzo)

Data di uscita prevista: 25 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 €

Casa editrice: Aconyte Books

Autore: Charlotte Llewelyn-Wells

Questo romanzo accoglie i lettori nel Crogiolo (un pianeta artificiale più grande del Sole), un collage di innumerevoli mondi in costante evoluzione caratterizzato da un’incredibile varietà di creature, società ed esseri senzienti trafugati da galassie lontane dagli enigmatici Architetti. Elevandosi sopra questa bizzarra giustapposizione di biosfere aliene, le entità divine note come “arconti” vagano per questo mondo sterminato con l’obiettivo di svelare i segreti del cuore stesso del crogiolo, mentre tutti gli altri lottano quotidianamente per la propria sopravvivenza…

I lettori potranno esplorare nove avventurosi racconti in un reame fantastico dove scienza e magia si incontrano in una strana forma di ibridazione, un mondo di strabilianti scoperte e di culture perennemente in conflitto popolato da scienziati pazzi marziani, dottori cibernetici, rievocatori di antiche battaglie, ladri elfici, investigatori privati, goblin, mostri sauriani e la nuova arrivata, la mirabile Federazione Stellare.

Arkham Horror – La collera di N’kai (romanzo)

Data di uscita prevista: 25 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 €

Casa editrice: Aconyte Books

Autore: Josh Reynolds

La contessa Alessandra Zorzi, avventuriera e ladra internazionale, arriva ad Arkham sulle tracce di un antico corpo mummificato, riesumato da un tumulo in Oklahoma, di sinistra provenienza e con caratteristiche piuttosto bizzarre. Ma prima che riesca a rubarlo, qualcuno la batte sul tempo. Durante lo scontro a fuoco nel Museo della Miskatonic, la contessa incontra lo sguardo della mummia e quell’episodio dà il via a una serie di scoperte che vanno oltre le sue più bislacche esperienze. Alessandra, presa fra il suo misterioso cliente, la polizia e una setta di cultori della necrofagia, si ritrova a inseguire una mummia rediviva e a confrontarsi con il terrore di cui essa è gravida.

Marvel Champions: Il gioco di Carte – Gomora

Data di uscita prevista: 28 maggio 2021

Da 1-4 giocatori

Durata media di una partita: 45-90’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

Studio: Fantasy Flight

Autore: Jeremy Zwirn con Michael Boggs e Caleb Grace

Addestrata e tormentata fin dai primi anni di età da Thanos, il titano folle, Gamora è la donna più letale della galassia: sa destreggiarsi con ogni oggetto che impugna, trasformandolo in un’arma in grado di eliminare i suoi nemici con grazia mortale. Ora viaggia assieme ai Guardiani della Galassia, determinata a porre fine alle stesse sofferenze che in passato ha dovuto sopportare.

Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Gamora, incluso un mazzo precostruito.

Acchiappasogni

Data di uscita prevista: seconda metà di maggio 2021

Da 2-4 giocatori

Durata media di una partita: 15’

Età suggerita: dai 4 anni in su

Genere: Kid’s Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Studio: Space Cow

Autori: David Franck, Laurent Escoffier

Illustrazioni: Maud Chalmel

Vincitore dell’As D’Or di Cannes 2020 nella categoria bambini, tra le novità Asmodee arriva Acchiappasogni! Non c’è niente di divertente negli incubi! Ma grazie ai Giocattoli Coccolosi i piccoli giocatori potranno trasformare i brutti sogni in belle storie!

Dovranno segliere un Giocattolo Coccoloso che copra completamente l’Incubo al centro del tavolo. Se l’Incubo è completamente coperto dal Giocattolo Coccoloso, vinceranno i segnalini Sogno con cui riempire le loro plance.

Decipher

Data di uscita prevista: seconda metà di maggio 2021

Da 2-4 giocatori

Durata media di una partita: 30’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Studio: Heidelbar

Autori: Bill Eberle, Greg Olotka, Peter Olotka with Jack Kittredge

In Decipher i giocatori dovranno costruire e scoprire parole segrete. Come in tutti i giochi della linea Letter Piece Games (come già Wordsmith, uscito la scorsa estate), potranno costruire qualsiasi lettera dell’alfabeto con solo 4 parti di lettera!

Il gioco si svolge in 3 fasi:

L’ENIGMISTA CREA UNA PAROLA SEGRETA, raccogliendo le parti di lettera che la compongono; I DECIFRATORI RACCOLGONO INDIZI, chiedendo dove posizionare le parti di lettera. Se è il luogo corretto, la collocano nella zona lettera. Se è il luogo sbagliato, coprono la casella colorata corrispondente; RISOLVERE L’ENIGMA I giocatori dovranno essere i primi a indovinare la parola ottenendo punti bonus!

Non sono novità ma mancavano da talmente tanto tempo e/o erano così richiesti che Asmodee ha pensato fosse opportuno segnalare il loro rientro a catalogo:

CITADELS

CONCEPT

IL TRAUMA DEL TRAM

UNSTABLE UNICORNS

Cosa ne pesante di queste novità Asmodee per il mese di maggio 2021? C’è qualcosa che ha attirato la vostra attenzione? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.