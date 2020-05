Gen Con 2020: la fiera più grande in USA sul gioco da tavolo è stata cancellata

Continua, purtroppo, la serie di notizie riguardanti la cancellazione di alcune tra le fiere più importanti del mondo nerd. Dopo quella di Essen, un’altra convention che per questo infausto 2020 non si terrà è la Gen Con, la fiera dedicata al mondo del gioco da tavolo che da anni si teneva ad Indianapolis. Si tratta inoltre di una delle più longeve manifestazioni di questo tipo, andata in scena ininterrottamente (fin ora) dal 1967.

Gen Con è da sempre stata un’importante palcoscenico per quanto riguarda giochi di carte, wargame, giochi di ruolo e LARP.

It is with a heavy heart that we must announce the cancellation of Gen Con 2020. The safety of our attendees, exhibitors & staff are of the utmost importance to us & we cannot in good conscience host a large gathering while doing so could threaten the health of so many. 🧵

— Gen Con (@Gen_Con) May 19, 2020