Star Wars: The High Republic, una nuova era di libri e fumetti di Star Wars è iniziata

È con un lungo trailer atteso ormai da mesi che Disney ha svelato tutta la verità su Project Luminous, il progetto che di fatto segna una nuova era per il mondo dei libri e fumetti di Star Wars. Si chiamerà Star Wars: The High Republic la nuova iniziativa che condurrà, attraverso romanzi e graphic novel pubblicati da Disney Lucasfilm Press, Viz Mediza, Del Rey, Marvel e IDW Publishing, i fan del franchise verso l’uscita del nuovo film.

Questi saranno ambientati 200 anni prima della saga degli Skywalker, nel periodo conosciuto con il nome di “Alta Repubblica” e, come ha fatto notare il direttore creativo della Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, questo era “un momento d’oro. Un momento di pace e prosperità. Un momento in cui gli Jedi sono davvero dei guardiani galattici, amministratori della pace e della giustizia”.

Descritta come l’iniziativa dei “Cavalieri Jedi della Tavola Rotonda“, la nuova ondata di romanzi e fumetti di Star Wars vedranno coinvolti nomi come Cavan Scott (Star Wars Adventures), Claudia Gray (Star Wars: Master & Apprentice), Charles Soule (Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith), Daniel José Older (Star Wars: Last Shot) e Justina Ireland (Star Wars: Lando’s Luck).

Al momento questo nuovo progetto editoriale non include film o serie TV ma è probabile che, considerata l’importanza data dalla Lucasfilm a Star Wars: The High Republic, qualcosa in tale senso verrà prima o poi realizzato (forse proprio il primo film in arrivo al cinema dopo L’Ascesa di Skywalker, a questo punto).

Quello che sappiamo per certo, però, arriva dal primo trailer dedicato a The High Republic, che vedrà la prima opera di Charles Soul arrivare sugli scaffali il prossimo mese di agosto. La storia si svolgerà in un momento in cui gli antagonisti classici dei Jedi, i Sith, non sono presenti, e il nemico sembra essere invece rappresentato da un gruppo chiamato Nihil (una sorta di pirati spaziali).

Ecco il trailer:

