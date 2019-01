SpaceX: prime immagini dal vivo dello Starship di Elon Musk

La conquista dello spazio è una delle nuove frontiere della scienza, una competizione che vede in Elon Musk uno dei più attivi partecipanti. Il 2019 si presenta come un anno particolarmente promettente per l’esplorazione spaziale e al centro dell’attenzione ci sono anche i nuovi progetti di vettori spaziali, tra cui Starship, il nuovo arrivato in casa SpaceX.

Elon Musk mostra Spaceship, il nuovo vettore di SpaceX, finalmente assemblato!

Dopo averci elettrizzati lo scorso anno con l’avventura di Falcon Heavy, in questi giorni l’attenzione della stampa di settore e degli appassionati è stata focalizzata da Starship.

Recentemente, Musk aveva mostrato i concept del nuovo vettore di SpaceX.

Il primo impatto aveva subito valorizzato un design classico, che sembrava strizzare l’occhio all’immaginario fantascientifico degli anni ’50.

Le congetture sul nuovo giocattolo di Musk si erano subito fatti vive, lasciando tutti in attesa di vedere il razzo in azione. Quel momento tanto atteso potrebbe essere piuttosto vicino, visto che Musk stesso ha pubblicato un’immagine di Spaceship assemblato.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz — Elon Musk (@elonmusk) 11 gennaio 2019

Nell’immagine pubblicata dal delegato di Tesla viene mostrato quello che finora era stato presentato con il nome in codice di Big Falcon Rocket finalmente completato e pronto ad iniziare la sua avventura.

Come suo solito, Elon Musk non trattiene la propria soddisfazione, e presenta Spaceship con un certo trasporto

“Abbiamo terminato l’assemblaggio di Spaceship poco fa, nel nostro sito di lancio SpaceX in Texas , non si tratta di un rendering, ma di una foto vera.”

Musk continua a presentare alcuni dettagli di Spaceship, come il precisare che questo mezzo sarà usato per fare dei test suborbitali VTOL (Vertical Take Off and Landing, lancio e decollo verticale). In realtà, esiste anche una versione più massiccia di Spaceship, realizzata con una scocca più spessa e resistente, con una sezione frontale più curva. Giusto per farci sognare ancora un po’, il CEO di SpaceX condivide anche un video girato da un utente Twitter, che mostra Spaceship ripreso dalla propria auto.

Got to see #Starship under construction today!@SpaceX wants to send humans to the Moon & Mars, they are building Starship to complete the mission. The first hopper test launch will take place in Boca Chica (Brownsville, Texas) around March/April of this year. #BFR #HappyNewYear pic.twitter.com/pfdXudLO28 — Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) 2 gennaio 2019

Stando a quanto rivelato da Elon Musk, Spaceship avrebbe un diametro di circa 9 metri. L’appuntamento con il primo prototipo è ora fissato per il prossimo giugno, lasciando a questo primo esemplare il duro ruolo di tester per effettuare valutazioni sui dispositivi di lancio ed atterraggio.

Per aspera, ad astra!