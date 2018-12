Relics and Rarities: annunciato lo show TV ispirato a Dungeons and Dragons

Geek & Sundry ha da poco annunciato la produzione di Relics and Rarities, un nuovo show televisivo ispirato a Dungeons and Dragons, l’ormai iconico gioco di ruolo che quindi è pronto a sbarcare sul piccolo schermo in una nuova incarnazione mediatica.

La star di Daredevil Deborah Ann Woll condurrà Relics and Rarities, un nuovo show televisivo ispirato a Dungeons and Dragons

Lo show TV di Dungeons and Dragon sarà trasmesso a partire da febbraio 2019 sul canale streaming Alpha e vedrà alla conduzione Deborah Ann Woll, l’attrice statunitense celebre per aver interpretato Karen Page nelle serie Daredevil e nello spin-off The Punisher, oltre a vvestire i panni di Jessica Hamby in True Blood.

La Woll, nota appassionata di Dungeons and Dragons, sarà il Dungeon Master di una nuovissima campagna ambientata interamente in un mondo creato dalla stessa attrice stessa che beneficerà anche di un set televisivo studiato appositamente per lo show con oggetti di scena, puzzle e rompicapo vari.

I partecipanti, nel corso di ogni episodio che dovrebbe contemplare un omicidio di qualche tipo, saranno impegnati in una corsa contro il tempo per evitare che un’antica e oscura profezia sia vveri, con le loro azioni che influenzeranno gli eventi successivi e l’intero gameplay, proprio come avviane nel GDR.

Geek & Sundry presents Relics and Rarities with @DeborahAnnWoll, an addictive and original new tabletop RPG series coming in early 2019! Learn more: https://t.co/VJ48njJUZe#RelicsandRarities pic.twitter.com/4Mifh8u4uA — Geek & Sundry (@GeekandSundry) 13 dicembre 2018

Il cast principale di Relics and Rarities include Tommy Walker (Daredevil, Henry Danger), Julia Dennis (Lofty Dreams, What Would You Do), Jasmine Bhullar (Starter Kit: Vampire the Masquerade, Twitch’s ThatBronzeGirl) e Xander Jeanneret (King of Nerds, Sagas di Sundry), con alcune guest star famose ospiti dei diversi episodi.

