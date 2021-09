La Sirenetta: il remake in live action ha una data di uscita

L’abbiamo vista sulla spiaggia, in alcuni scatti rubati sul set, e ora sappiamo quando potremo vedere La Sirenetta, il remake in live action firmato da Disney, sul grande schermo, grazie all’annuncio ufficiale della data di uscita della pellicola.

La Sirenetta ha una (nuova) data di uscita

La data da segnare in calendario è quella del 26 maggio 2023, quando il film diretto da Rob Marshall sbarcherà (sperando che non si spiaggi prima del previsto) nelle sale. Insomma, non propriamente una data di uscita dietro l’angolo e decisamente in ritardo rispetto alla prima finestra di lancio che era stata fissata al 2022.

Insieme a Halle Bailey, che nel film interpreterà Ariel, nel cast sono presenti anche Jonah Hauer-King nei panni del principe, Melissa McCarthy nei panni della cattivissima Ursula e Javier Bardem per quello di Re Tritone. Awkwafina sarà Scuttle, Jacob Tremblay sarà Flounder e Daveed Diggs darà la voce a Sebastian.

Tra i produttori della pellicola figura Lin-Manuel Miranda, che sappiamo comporrà anche le canzoni del film (molte delle quali saranno tratte dal cartone animato originale degli anni ’90) insieme a Alan Menken. Rob Marshall, Marc Platt e John DeLuca produrranno il film insieme a Miranda.

Il film è stato girato prevalentemente in Sardegna e l’unica immagine ufficiosa arriva proprio dalle spiagge sarde, pubblicata attraverso l’account social di Halle Bailey.

