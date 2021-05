Come annunciato da Sony circa un mese fa, Days Gone per PC è finalmente disponibile su Epic Games Store e Steam.

Il gioco post-apocalittico open-world di SIE Bend Studio, uno dei migliori videogiochi a tema zombi mai realizzati, è pronto dunque ad accogliere i giocatori PC tra le orde di Furiosi che imperversano nell’Oregon.

Days Gone: l’apocalisse dei Furiosi debutta su PC

Days Gone è un gioco d’azione open-world ambientato nell’alto deserto del Pacifico nord-occidentale, due anni dopo che una misteriosa pandemia globale ha decimato il mondo, uccidendo la maggior parte della popolazione e trasformando molti individui in creature selvagge senza cervello. I sopravvissuti vivono in un mondo in cui le risorse sono scarse, la violenza e l’omicidio sono comuni e i Freaker vagano per la natura incontaminata.

I giocatori affronteranno il mondo di gioco nei panni di Deacon St. John, un vagabondo cacciatore di taglie che vive al di fuori degli accampamenti civili. Deacon sopravvive usando le abilità apprese prima che il mondo finisse, correndo per il Mongrels MC, un club motociclistico fuorilegge, dove violenza e caos erano elementi dominanti.

Days Gone è la rappresentazione di come ognuno di noi potrebbe reagire alla perdita dell’amore e dell’amicizia, la raffigurazione degli irrimediabili cambiamenti che ogni individuo subirebbe nell’affrontare la vendetta e la disperazione: perché sopravvivere non è vivere. Per Deacon, in particolare, l’avventura simboleggia un viaggio di redenzione per continuare a credere nella speranza.

Caratteristiche della versione PC di Days Gone

Non puoi sfuggire a questo mondo

Falcia un’orda implacabile alla Vecchia segheria grazie al supporto per monitor 21:9 ultra-wide. Il framerate sbloccato arricchisce ulteriormente gli svariati nemici di questo ostile open world, inclusi umani, animali selvatici e le creature ferine note come Furiosi. Il combattimento con orde composte da un massimo di 500 Furiosi non è mai sembrato così reale.

Sii in controllo

Attraversa le terre selvagge di Farewell provando le nuove opzioni di personalizzazione visiva, che includono l’aumento del livello di dettaglio e della distanza di visualizzazione del fogliame, oltre a migliorie varie. Gioca a Days Gone alle tue condizioni. Utilizza controller originali o di terze parti, oppure percorri la Strada morta utilizzando mouse e tastiera.

Modalità foto

Cattura il mondo dettagliato e realistico di Days Gone grazie alla nuova modalità foto ad altissima risoluzione. Condividi i tuoi scatti con noi attraverso i canali social di Bend Studio. Stupiteci con le vostre opere!

Requisiti PC

Qui di seguito trovate i requisiti richiesti per il gioco.

Minimi:

Processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bits

Windows 10 64-bits Processore: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB) DirectX: Versione 11

Versione 11 Memoria: 70 GB di spazio disponibile

70 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Though not required, SSD e 16 GB di memoria sono raccomandati

Consigliati: