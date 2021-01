Beastars 2: ascoltiamo la “tecnologica” sigla della seconda stagione

Beastars 2, la seconda stagione dell’anime basato sul manga creato da Paru Itagaki, ha debuttato da qualche giorno sugli schermi giapponesi e noi, in attesa di sapere quando i nuovi episodi arriveranno su Netflix, possiamo consolarci ascoltando la nuova sigla.

Il brano, intitolato Kaiju (mostro) e cantato dal duo giapponese Yoasaobi, oltre ad avere un sound completamente diverso dall’opening della prima stagione, nasconde anche una particolarità “tecnologica” legata alla sua realizzazione.

Gli sfondi della clip musicale, infatti, sono stati realizzati da un’Intelligenza Artificiale capace di apprendere i dettami stilistici analizzando le opere di pittori famosi e replicarne lo stile in creazioni nuove e originali. Il software utilizzato è opera di Rinna, una società di sviluppo di Intelligenze Artificiali che stava conducendo ricerche sui chatbot nella divisione AI di Microsoft.

Insomma, Beastars si conferma coma un’anime davvero particolare, a cominciare dalle opening, ricordando che quella della prima stagione era stata realizzata interamente in stop motion.

BEASTARS Season 2 Trailer is out now! Check out new theme song “Kaibutsu (Monster)” by @YOASOBI_staff !!pic.twitter.com/0TosROBL2S

— Orange: Anime Studio (@CG_Orange_eng) November 5, 2020