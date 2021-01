The Promised Neverland 2 arriva domani su VVVVID in simulcast

Dopo aver debuttato su Crunchyroll e Funimation lo scorso 7 gennaio, The Promised Neverland 2 è pronta a mostrarsi anche al pubblico italiano grazie a Dynit e VVVVID a partire da domani, 11 gennaio 2021.

A partire da domani, 11 gennaio 2021, VVVVID trasmetterà in simulcast con il Giappone gli episodi di The Promised Neverland 2

L’annuncio arriva direttamente dal sito di Dynit che rivela come la seconda stagione dell’anime basato sul manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, sarà un’esclusiva di VVVVID, la web TV italiana specializzata in anime.

Dopo aver “recuperato” la prima puntata di The Promised Neverland 2 che sarà disponibile lunedì 11 gennaio alle ore 21:00, i successivi episodi saranno trasmessi in simulcast con il Giappone ogni venerdì, a partire dal15 gennaio, sempre alle ore 21:00.

Sinossi di The Promised Neverland 2

La libertà è bella ma brutale. Quindici bambini sono scappati dall’orfanotrofio Grace Field, un falso paradiso, anelando la possibilità di ottenere la libertà. Fuori dalla realtà che per anni hanno chiamato casa incontrano piante e animali che non hanno mai visto e sono braccati dai demoni. Il mondo esterno è così bello eppure così crudele da affrontare. Ma i bambini si rifiutano di arrendersi, guidati verso il desiderio di una vita migliore solo da un messaggio di William Minerva e dalla penna che Norman lasciato loro come pegno per la promessa di tornare indietro e salvare gli altri bambini rimasti all’orfanotrofio.

Mamoru Kanbe torna a dirigere l’anime per CloverWorks dopo averlo fatto anche nella prima stagione. Nel cast tecnico di The Promised Neverlanad 2 ritroviamo anche Toshiya Ono alla supervisione della sceneggiatura realizzata insieme allo scrittore di manga originale Kaiu Shirai.

Kazuaki Shimada si è occupato nuovamente del character design dei personaggi oltre a dirigere le animazioni. Takahiro Obata torna come compositore, con Katsunori Shimizu nel ruolo di direttore del suono. Kiro Akiyama eseguirà “Identity”, la sigla di apertura della seconda stagione, mentre di Myuk sarà la sigla finale intitolata “Mahō” (Magic).

Dettagli, trailer della seconda stagione e trama del manga originale

Alla Grace Field House, la vita non potrebbe essere migliore per gli orfani! Sebbene non abbiano genitori, insieme con gli altri bambini e una “mamma” gentile che si prende cura di loro, formano una grande famiglia felice. Nessun bambino viene mai trascurato, soprattutto perché sono tutti adottati dall’età di 12 anni. Le loro vite quotidiane implicano test rigorosi, a seguito dei quali è permesso giocare all’ aria aperta. Emma, Norman e Ray, i protagonisti della vicenda, vivono felici fin dalla nascita in questo accogliente orfanotrofio circondato da un fitto bosco. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga.

Ricordiamo che la prima stagione di The Promised Neverland, curata da Dynit, è disponibile in italiano su Netflix, Amazon Prime Video e VVVVID, mentre il manga da cui è tratto l’anime (di cui potete leggere la nostra recensione), scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, è edito da J-Pop Manga e ha vinto il primo Amazon Comics Award durante l’ultimo Lucca Comics and Games edizione Changes.

Avete già visto la prima stagione dell’anime? Come vi è sembrata? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.