LEGO Harry Potter: disponibili da oggi i libri delle lezioni e i quadri LEGO Art

Oltre ai set classici che ripropongono scene provenienti dai film, LEGO sta puntando a creare elementi decorativi che possiamo esporre nelle nostre abitazioni. LEGO Art ne è una prova, con uno stile unico che assembla in modo artistico la passione per le saghe cinematografiche con i mattoncini LEGO.

Il set 31201 è composto da 4249 pezzi, che ci permetteranno di costruire uno degli stemmi di Hogwarts scegliendo tra una delle quattro case. Il kit, DISPONIBILE QUI , costa 119,99 euro e misura 40x40cm. Un bel quadretto da attaccare in casa per legarci ulteriormente a Hogwarts, costruito interamente da noi.

Un altro set che non può mancare nella nostra collezione di Harry Potter fa parte della linea LEGO Art . Questa serie di kit realizzati da LEGO Group si compone di quadri ispirati ai marchi e personaggi più conosciuti. I lord Sith di Star Wars, IronMan della Marvel e ora Harry Potter , con questo set che trasforma gli stemmi delle case di Hogwarts in opere d’arte.

