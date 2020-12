I migliori regali nerd per Natale 2020: la guida per la perfetta strenna

Anche in questo 2020, con l’avvicinarsi del Natale, ci troviamo a dover decidere quali regali fare ai nostri amici e parenti nerd. Ovviamente sempre se avete la fortuna di avere al vostro fianco persone anch’esse appassionate di fumetti, videogame, libri, giochi da tavolo, cinema, serie TV, scienza e tutto ciò che appartiene e definisce la pop culture, altrimenti potete optare per il classico e intramontabile maglione brutto di Natale e tiè, cugino snob metropolitano che ti burli di noi, beccati questo po’ po’ di strenna!

Scherzi e acidume a parte, per chi ha gusti nerd (o giù di lì) tutto l’anno ormai è diventato un susseguirsi di offerte e occasioni ma, questo 2020 che ci ha tenuto lontani da fiere, festival e convention, l’occasione per acquistare il gadget più cool, l’oggetto da collezione tanto atteso o il piccolo pensiero a tema è venuta meno.

Quindi, quest’anno, la tradizionale guida ai migliori regali nerd di Natale includerà davvero di tutto e di più, per tutte le tasche e per tutte le età, tanto il sacco di Santa Claus è talmente grande da contenere qualsiasi cosa.

Un elenco di quelli che, secondo noi, sono i migliori prodotti usciti quest’anno per i nerd di tutte le età. Si va da The Mandalorian, la serie del momento, al classico Harry Potter, passando per film cult come Ghostbusters o console next-gen. Insomma una panoramica a 360 gradi su quello che un nerd può desiderare questo Natale.

La guida con i migliori regali del 2020, per un Natale ancora più nerd

Universo LEGO

Partiamo con LEGO e con le interessanti novità che ha lanciato quest’anno. I set degni di nota comparsi sul Lego Shop in questo 2020 sono davvero molti, ma ci limiteremo a quelli esclusivamente a tema nerd. Tra questi spiccano il Batwing ispirato al velivolo di Batman nel film del 1989 (che trovate a QUESTO INDIRIZZO) e la gigantesca Ecto-1 dei Ghostbusters. L’auto degli acchiappafantasmi, che TROVATE QUI, è basata sul film in uscita il prossimo anno Ghostbusters: Afterlife, anche se ricorda in tutto e per tutto quella del film originale del 1984.

A tema Star Wars troviamo invece le riproduzioni dei caschi di alcuni personaggi della saga. I tre attualmente disponibili sono quelli degli Stormtrooper (QUI), dei piloti di caccia TIE (QUI) e di Boba Fett (QUI)

Accessori per Console Next-Gen

Il 2020 sarà sicuramente ricordato come l’anno di uscita delle nuove console di casa Sony e Microsoft. Per i fortunati possessori di una di queste due console o per chi le riceverà sotto l’albero, ecco una serie di accessori che possono tornarci utili.

Per Xbox Series X/S può sicuramente servirci una comoda base di ricarica per i controller (DISPONIBILE QUI) oppure, per gli appassionati di giochi di guida, un volante con pedaliera (che TROVATE QUI).

Mentre per la Playstation 5 potrebbe servirci una camera HD (ACQUISTABILE QUI) per realizzare live delle nostre partite, sempre che i nostri gamepad siano pronti e carichi. Problema che non si pone con il doppio carica batterie disponibile QUI.

Harry Potter: Hogwarts Battle, Trivia e lavori a maglia

Non può mancare una sezione dedicata ad una delle saghe più amate di tutti i tempi. I prodotti dedicati a questo marchio sono infiniti ma oggi ci concentriamo su tre articoli che faranno sicuramente la gioia di tutti i fan.

Iniziamo con il gioco che ci farà ripercorrere tutta la storia, lunga 7 anni, di Harry Potter. Con Hogwarts Battle (DISPONIBILE QUI) impersoneremo uno dei quattro maghi protagonisti e affronteremo tutti i nemici che abbiamo conosciuto nel mondo magico creato da J.K.Rowling. Dal Prof. Raptor alla Prof.ssa Umbridge, dai mangiamorte a Voi-Sapete-Chi.

E se non vi ricordate alcuni passaggi, il modo migliore per ripassarli è giocate con il Trivial Pursuit. 1800 domande basate sui sette libri, divise per categorie, ci permetteranno di sapere ogni singola cosa successa all’interno della saga. Un ottimo passatempo e un modo divertente per mettere alla prova la nostra memoria. Lo possiamo TROVARE QUI in versione Ultimate Edition.

Oltre alla mente bisogna esercitare anche il corpo. E se le bacchette non sono il nostro forte, forse i ferri da maglia possono diventarlo. Grazie ai kit ufficiali per lavorare a maglia potremo infatti creare le nostre sciarpe, borse o calze ispirate alla nostra casa di Hogwarts. I kit sono DISPONIBILI QUI.

Star Wars: The Mandalorian

The Mandalorian, la nuova serie Disney+, sta spopolando tra i fan di Star Wars e il merchandise dedicato a questo brand è in continua crescita. Tra modellini, action figure, tazze e poster, abbiamo deciso di puntare su qualcosa di più epico, come può essere ad esempio il casco in scala 1:1 di Mando. Una replica fedele di quello visto nella serie, con luci, imbottitura e una cromatura lucente in cui specchiarci, che TROVIAMO QUI.

Se invece siamo più amanti di Baby Yoda, ora conosciuto come Grogu, possiamo sfogare la nostra rabbia repressa con la pallina antistress che ha la forma del simpatico personaggio. Lo potete trovare QUI

Hasbro Legends Guanti dell’Infinito

Non ci siamo dimenticati dei supereroi, soprattutto quando il nemico comune è Thanos. Ecco quindi che per fronteggiare la minaccia contro gli Avengers ci sono le due versioni dei guanti con le Gemme dell’Infinito. Una versione, per la mano sinistra, del Guanto dell’Infinito di Thanos, usato dal titano in Infinity War per dimezzare l’umanità (DISPONIBILE QUI). Per la mano sinistra invece c’è il guanto costruito da Tony Stark per Hulk. Entrambi realizzati per la serie Legends di Hasbro e ricchi di dettagli. (ACQUISTABILE QUI)

Fucile Protonico dei Ghostbusters

E gli acchiappafantasmi, già presenti nei regali LEGO con la Ecto-1, oltre a tornare il prossimo anno nei cinema possono arrivare direttamente a casa nostra. Questo grazie alla replica ufficiale del fucile protonico usato dai Ghostbusters e in vendita su Zavvi a QUESTO INDIRIZZO. La replica, realizzata seguendo fedelmente l’arma “intrappola-fantasmi” vista nel film, è un pezzo da collezione unico. Completa di luci, suoni e vibrazione, fa parte della serie Hasbro Ghostbusters Plasma, che include anche action figure e veicoli. Inoltre, utilizzando il codice JNERD10, verrà applicato uno sconto del 10% in fase di acquisto.

Ritorno al futuro – Time Travel Memories Kit

Non poteva mancare, nella guida 2020 ai regali nerd di natale, qualcosa legato alla trilogia di Ritorno al Futuro. Tra i molti oggetti usciti quest’anno, è sicuramente degno di nota e un must-have per tutti gli appassionati il cofanetto in metallo pieno di memorabilia. Un serie di oggetti di scena, dalla lettera scritta da Marty a Doc nel 1955 alla mappa della miniera di Delgado, provenienti dalle epoche visitate dai protagonisti. Il kit possiamo trovarlo seguendo QUESTO LINK al prezzo di 89,99€

Jurassic Park Welcome Kit

Se vogliamo andare ancora più indietro nel tempo fino all’epoca dei dinosauri, possiamo spostarci a Isla Nublar e vivere quei momenti all’interno del Jurassic Park. Per farlo, possono tornarci utili tutti i gadget presenti nel cofanetto Limited Edition presente su Merchoid. La scatola in metallo racchiude i migliori memorabilia esistenti legati a questo film, compresa la goccia d’ambra con all’interno una zanzara e il floppy disk di proprietà di Dennis Nedry, nel caso volessimo rubare qualche campione di DNA. Il collector box possiamo trovarlo a QUESTO INDIRIZZO, facendo attenzione ai velociraptor sempre in agguato.

Meccanica e modellismo: che passione

Sicuramente ci saranno tra voi degli appassionati di meccanica, persone a cui non dispiace cimentarsi con piccoli lavori di manutenzione quotidiana, anche quelli sulla propria vettura, un po’ alla Howard Wolowitz di The Bing Bang Theory. Bene, allora perché non pensare a un regalo di Natale in grado di coniugare meccanica e modellismo insieme grazie ai vari kit di motori in miniatura da montare e rimontare, oppure semplicemente da esporre in tuta la loro metallica bellezza? Apparentemente potrebbe stonare in questa guida ai regali Nerd per il Natale 2020, ma qualsiasi amante del modellismo non potrà che restare a bocca aperta di fronte a queste vere opere d’arte ingegneristiche in scala.

Si può infatti optare per una stupenda riproduzione in metallo di un motore V4, che trovate a QUESTA PAGINA, completo di motorino elettrico che fa muovere tutti i componenti; oppure scegliere uno dei miti dell’automotive a stelle strisce, il V8 di una Ford Mustang del 1965 tutto da montare e ammirare e che trovate a QUESTO INDIRIZZO. Se poi volete sbizzarrirvi con un classico dell’industria automobilistica, ecco il celebre motore boxer a cilindri contrapposti dell’intramontabile Porsche 911 che è in vendita QUI.