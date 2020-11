Pathfinder Arena: Giochi Uniti e Paizo lavorano insieme al nuovo GdT

Notizia bomba nel mondo dei giochi da tavolo: Paizo e Giochi Uniti stanno lavorando gomito a gomito ad un nuovo titolo della linea di giochi da tavolo e di ruolo di Pathfinder: si chiamerà Pathfinder Arena.

La collaborazione fra Paizo e Giochi Uniti ci regalerà Pathfinder Arena: il nuovo gioco strategico dell’acclamata serie

Pathfinder Arena sfrutterà ancora una volta l’ambientazione di Age of Lost Omens e sarà un gioco di strategia competitivo, per 2-4 giocatori, dai 14 anni in su.

I primi dettagli in merito al gameplay sono stati svelati al grande pubblico nella diretta Facebook di Giochi Uniti del 24 ottobre. Il regolamento non è ancora definito ma dal prototipo mostrato e da quanto dichiarato dagli editori la prima cosa certa è che che il titolo sarà sicuramente caratterizzato dalla presenza di un labirinto in continuo movimento e da una serie di miniature molto dettagliate.

Pathfinder Arena è un gioco di strategia competitivo diviso in quattro fasi di sfide tra mostri ed eroi. In ogni fase il numero e il potere dei mostri aumentano. Nel frattempo gli eroi aumentano di livello e raccolgono risorse per acquisire nuove abilità, incantesimi magici, equipaggiamento ed accaparrarsi il favore delle divinità. I mostri evocati nel labirinto non lasciano mai la loro tana, ma la forma del labirinto è dinamica e i giocatori possono cambiarla spostando le tessere del tabellone. I mostri possono quindi essere usati per attaccare altri giocatori: ala fine ci sarà un solo vincitore.

Il nuovo gioco da tavolo della serie Pathfinder sarà lanciato da Paizo e Giochi Uniti attraverso una campagna di crowdfunding, che si svolgerà il prossimo anno e che permetterà ai partecipanti di: ottenere componenti esclusivi e miniature aggiuntive rispetto alla successiva versione retail; sbloccare numerosi stretching goal che amplieranno ancor di più l’esperienza di gioco; ottenere il titolo ad un prezzo scontato.

E voi cosa ne pensate, siete pronti ad addentrarvi nelle labirintiche stanze di Pathfinder Arena? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.