Edizioni Star Comics svela novità e gadget per Lucca Changes 2020

Lucca Changes, la “nuova” edizione competamente digitale di Lucca Comicsa and Games 2020 parte oggi e Edizioni Star Comics rivela le novità e i gadget disponibili in anteprima in occasione della fiera.

Ecco le novità e i gadget diponibili in anteprima per Lucca Changes 2020 con Edizioni Star Comics

A rendere speciale Lucca Changes 2020, oltre alle iniziative esclusive che Star Comis ha organizzato per questa particolare edizione del festival, ci saranno le immancabili nuove uscite disponibili in anteprima nei Campfire e gli Special Pack, acquistabili sullo store Amazon di Lucca Changes.

Esclusive Campfire di Edizioni Star Comics in uscita a novembre disponibili nei Campfire

ZERO 245 – SAVAGE SEASON n. 1

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta, € 5,50

Data di uscita: 11/11/2020 in fumetteria, libreria e store online

La versione con le 5 cartoline speciali sarà disponibile, a tiratura limitata, in anteprima esclusiva nei Campfire di Lucca Changes 2020 e dall’11 novembre in fumetteria.

MUST 110 – OLYMPIA KYKLOS n. 1

Mari Yamazaki

13×18, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 196, € 6,90

Data di uscita: 18/11/2020 in fumetteria, libreria e store online

Volumi disponibili in anteprima e in contemporanea sia nei Campfire che nelle fumetterie

BIG 58 – DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 10

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, € 4,50

Data di uscita: 11/11/2020 in fumetteria, libreria, e store online

La versione speciale del volume 10 sarà disponibile (dal 28 ottobre e a tiratura limitata) solo nei Campfire di Lucca Changes 2020 e nelle fumetterie aderenti alla promozione. La versione regolare sarà invece acquistabile dall’11 novembre in libreria, store online e nelle fumetterie che non partecipano all’iniziativa.

DORAEMON VOLUME 0

Fujiko F Fujio

14,5×21, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 144, € 6,90

Data di uscita: 04/11/2019, in fumetteria, 18/11/2019 in libreria e store online

ONE PIECE NOVEL A n. 1

Eiichiro Oda, Sho Hinata

14,5×21, B, b/n, pp. 112, con alette, € 15,00

Data di uscita: 04/11/2020 in fumetteria, libreria e store online

WEATHERING WITH YOU n. 1

Makoto Shinkai, Wataru Kubota

13×18, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 196, € 6,50

Data di uscita: 04/11/2020 in fumetteria, libreria e store online

Acquistando il primo volume di WEATHERING WITH YOU nelle fumetterie e nei Campfire aderenti alla campagna avrete in regalo la tote bag in edizione limitata.

QUEER 2 – HITORIJIME MY HERO n. 2

Memeco Arii

13×18, B, b/n e col., pp. 224, con sovraccoperta, € 6,50

Data di uscita: 04/11/2020 in fumetteria, libreria e store online

YOUNG 317 – EDENS ZERO n. 7

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, con alette, pp. 192, € 4,90

Data di uscita: 04/11/2020 in edicola, fumetteria, libreria e store online

Solo in fumetteria, in allegato al volume un set di 2 cartoline speciali disponibili a tiratura limitata.

DRAGON 267 – MY HERO ACADEMIA n. 25

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, € 4,30

Data di uscita: 04/11/2020 in edicola, fumetteria, libreria e store online

Il volume sarà dotato di una fascetta che garantirà un ingresso ridotto nei cinema per assistere alla proiezione del film My Hero Academia – The Movie 2 | Heroes: Rising. Maggiori informazione riguardanti la programmazione sul sito di Nexo Digital.

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA n. 10

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, b/n, con sovraccoperta, pp. 224, € 5,90

Data di uscita: 04/11/2020, in fumetteria, libreria e store online

STARDUST 94 – THE CASE STUDY OF VANITAS n. 7

Jun Mochizuki

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, € 4,30

Data di uscita: 04/11/2020 in fumetteria, libreria e store online

UP 198 – QUEEN’S QUALITY n. 10

Kyosuke Motomi

11,5×17,5, B, b/n, pp. 176, € 4,50

Data di uscita: 04/11/2020 in fumetteria, libreria e store online

Special Pack Edzioni Star Comics acquistabili sullo store Amazon di Lucca Changes 2020

RUMIKO TAKAHASHI SPECIAL PACK PER AMAZON

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, b/n e col, pp. 400, € 11,50

Data di uscita: 14/10/2020 sullo store Amazon di Lucca Changes

Contiene: MAO n. 1 e A CENA CON LA STREGA e due cartoline realizzate appositamente per l’occasione.

HIRO MASHIMA SPECIAL PACK PER AMAZON

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n e col, € 23,90

Data di uscita: 28/10/2020 sullo store Amazon di Lucca Changes

Contiene: EDENS ZERO n. 1 e n. 2; FAIRY TAIL NEW EDITION n. 1 e n. 2; FAIRY TAIL ZERO. In allegato un mini shikishi illustrato e autografato dall’autore e due cartoline esclusive.

DRAGON BALL – ANIME COMICS PACK

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, col, € 36,00

Data di uscita: 28/10/2020 in pre-order in fumetteria, libreria e sullo store Amazon di Lucca Changes

Contiene: DRAGON BALL Z: LA BATTAGLIA DEGLI DEI – ANIME COMICS vol. unico; DRAGON BALL Z – LA RESURREZIONE DI “F” – ANIME COMICS vol. unico; DRAGON BALL SUPER BROLY – ANIME COMICS.

ONE PIECE – ANIME COMICS PACK

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, col, € 39,60

Data di uscita: 28/10/2020 in pre-order in fumetteria, libreria e sullo store Amazon di Lucca Changes

Contiene: ONE PIECE GOLD: IL FILM – ANIME COMICS n. 1 e n. 2; ONE PIECE STRONG WORLD IL FILM – AVVENTURA SULLE ISOLE VOLANTI – ANIME COMICS n. 1 e n. 2.