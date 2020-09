Ottime notizie per i gamer di tutto il mondo dato che Assassin’s Creed Valhalla ha una nuova data di uscita che anticipa quella finora conosciuta del prossimo 17 novembre.

Ubisoft affretta i tempi e rilascerà Assassin’s Creed Valhalla prima del previsto, anticipando la precedente data di uscita del gioco

Contrariamente a tanti altri titoli che, nel corso di questo anno particolare, hanno rimandano più volte il proprio debutto, il nuovo capitolo della saga videoludica Ubisoft arriverà con una settimana di anticipo e precisamente il 10 novembre 2020, come rivelato dall’account Twitter ufficiale della saga videoludica. Al momento, stando al tweet e non considerando l’immagine promozionale allegata, l’anticipo non riguarderà la versione per PalyStation 5 che, a quanto pare, arriverà in un secondo momento (forse al debutto della console Sony).

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on November 10, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/dGukVP5U8g — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 9, 2020

La scelta di anticipare al 10 novembre il debutto del gioco, ci pare essere “stranamente” coincidente con la data di uscita di Xbox Series X annunciata da Windows Central, con il gioco Ubisoft che potrebbe favorire le vendite iniziali della console Microsoft.

Dettagli, trailer ufficiale e trama di Assassin’s Creed Valhalla

Il nuovo capitolo del franchise di Assassin’s Creed, già PREORDINABILE QUI SU AMAZON, arriverà quindi il 10 novembre 2020 su Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Stadia e per Windows PC in esclusiva su Epic Games Store e Ubisoft Store, senza dimenticare che sarà disponibile anche su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Sviluppato dallo stesso team di Ubisoft Montreal che ha creato Assassin’s Creed IV Black Flag e Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Valhalla invita i giocatori a vivere la saga di Eivor, uno spietato predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie.

Offrendo la più realistica esperienza vichinga mai realizzata, il gioco immergerà i giocatori in uno splendido scenario dinamico e liberamente esplorabile, ambientato nei “anni bui” dell’Inghilterra. In questo nuovo titolo della serie, i giocatori potranno sfruttare alcune nuove funzionalità, tra cui gli assalti, oltre alla possibilità di espandere il proprio insediamento e sviluppare il proprio potere e influenza.

Nei panni di Eivor, i giocatori potranno scegliere di essere un uomo o una donna, e accedere a numerosi strumenti di personalizzazione, come la possibilità di personalizzare la pettinatura, i tatuaggi, i colori di guerra e l’equipaggiamento. Ogni alleanza politica, battaglia, dialogo o potenziamento degli equipaggiamenti potrà influenzare lo scenario di Assassin’s Creed Valhalla, perciò, durante questa incredibile avventura, sarà fondamentale fare ogni scelta con molta attenzione per proteggere il proprio insediamento, ma anche il futuro del clan stesso.

Costretto ad abbandonare la Norvegia da guerre senza fine e carestie nel IX secolo d.C., il clan vichingo di Eivor attraversa il glaciale mare del Nord per raggiungere le ricche terre dei regni infranti dell’Inghilterra. I giocatori dovranno plasmare il futuro del proprio clan, rivivendo lo spietato stile di combattimento dei guerrieri vichinghi con un sistema rinnovato, che include la capacità di impugnare due armi per affrontare una maggiore gamma di nemici. Inoltre, mentre esploreranno la costa con la propria nave vichinga, potranno assaltare qualsiasi luogo avvisteranno per ottenere le risorse e le ricchezze necessarie. Nello sviluppare il loro nuovo insediamento, i vichinghi dovranno anche superare la resistenza di alcuni nemici, tra cui i Sassoni e il Re Aelfred del Wessex, che li ritiene solo un mucchio di selvaggi pagani e intende reclamare il trono d’Inghilterra. Sfidando ogni avversità, Eivor dovrà fare tutto il necessario per far sì che il Valhalla non resti solo un miraggio.

Edizioni speciali del gioco

Il gioco sarà disponibile nelle versioni Gold, Ultimate e Collector’s Edition di Assassin’s Creed Valhalla, oltre ad alcuni speciali prodotti di Ubicollectibles:

Gold Edition , che includerà il gioco base e il Season Pass;

, che includerà il gioco base e il Season Pass; Ultimate Edition , che includerà il gioco base, il Season Pass e l’Ultimate Pack, dando la possibilità ai giocatori di accedere ad alcuni contenuti esclusivi per la personalizzazione: il pacchetto Dotazione del Berserker, il pacchetto Insediamento del Berserker, il pacchetto Nave lunga del Berserker e un set di rune, che consentirà di migliorare armi o equipaggiamenti;

, che includerà il gioco base, il Season Pass e l’Ultimate Pack, dando la possibilità ai giocatori di accedere ad alcuni contenuti esclusivi per la personalizzazione: il pacchetto Dotazione del Berserker, il pacchetto Insediamento del Berserker, il pacchetto Nave lunga del Berserker e un set di rune, che consentirà di migliorare armi o equipaggiamenti; Collector’s Edition , che includerà il gioco base, il Season Pass, l’Ultimate Pack, la straordinaria replica realizzata da Ubicollectibles di Eivor e della sua Drakkar (altezza: 30 cm), una confezione da collezione, una Steelbook decorata con un artwork unico, un certificato di autenticità numerato, una statuetta vichinga di Eivor con il suo corvo e l’ascia danese (altezza: 5 cm), alcune litografie esclusive e una selezione della colonna sonora del gioco. La Collector’s Edition è disponibile in esclusiva su Ubisoft Store;

, che includerà il gioco base, il Season Pass, l’Ultimate Pack, la straordinaria replica realizzata da Ubicollectibles di Eivor e della sua Drakkar (altezza: 30 cm), una confezione da collezione, una Steelbook decorata con un artwork unico, un certificato di autenticità numerato, una statuetta vichinga di Eivor con il suo corvo e l’ascia danese (altezza: 5 cm), alcune litografie esclusive e una selezione della colonna sonora del gioco. La Collector’s Edition è disponibile in esclusiva su Ubisoft Store; i prodotti di Ubicollectibles includono la statuetta di Eivor Morso di Lupo e la replica della sua lama celata.

Pre-ordinando Assassin’s Creed Valhalla al lancio, si riceverà la missione aggiuntiva La Via del Berserker, in cui i giocatori uniranno le proprie forze con un leggendario Berserker vichingo alla ricerca della sua personale vendetta.

Infine, i fan potranno immergersi ulteriormente nello splendido mondo di Assassin’s Creed Valhalla con il romanzo originale pubblicato da Penguin Random House e attualmente prenotabile.

Potete preordinare il gioco A QUESTO INDIRIZZO con diverse esclusive.

Cosa ne pensate di questo primo gameplay di Assassin's Creed Valhalla?

