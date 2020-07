L’Impero dei Cadaveri è già disponibile su Amazon Prime Video

A pochi giorni dal debutto nel formato home video, su Amazon Prime Video ha già debuttato in streaming L’Impero dei Cadaveri (Shisha no teikoku), il primo lungometraggio anime della trilogia fantascientifica di Project Itoh.

Uscito in Giappone nel 2015, il film fa appunto parte della trilogia che ha trasposto i principali romanzi di Satoshi Itoh, talentuoso e pluripremiato autore di fantascienza, amico di Hideo Kojima per il quale scrive l’adattamento letterario del quarto capitolo della serie Metal Gear Solid. Itoh, purtroppo, scompare nel 2009 all’età di 35 anni.

Diretto da Ryotaro Makihara (Hal), L’Impero dei Cadaveri è prodotto da Wit Studio (Kabaneri of the Iron Fortress, The Ancient Magus’ Bride) ed è un horror steampunk ambientato nell’Europa del XIX secolo.

Trama e trailer dell’anime

Nell’Europa del XIX secolo l’industria utilizza come forza lavoro dei cadaveri che vengono rianimati e dotati di false anime, dei “Frankenstein” impiegati anche come soldati e per qualsiasi mansione sgradevole o eccessivamente faticosa e pericolosa.

John Watson, studente di medicina e aspirante scienziato, viene reclutato dalla corona Inglese come agente segreto per un incarico delicato che lo porterà in giro per il mondo con lo scopo di recuperare gli appunti di uno scienziato russo. Assistito da Froday, il suo compagno/servo non-morto, John si troverà di fronte a un grande intrigo internazionale che metterà a dura prova le sue convinzioni etiche e morali e la realtà in cui ha sempre vissuto.

L’impero dei cadaveri sarà disponibile in edizione home video, su Blu-ray e DVD Yamato Video, a partire dal 16 luglio prossimo.