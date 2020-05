LEGO Super Mario: arrivano i Power-Up Packs

Ormai è ufficiale, dal 1° agosto arriveranno i Power-Up Packs di LEGO Mario per potenziare Super Mario durante le sue avventure. L’idraulico più famoso del mondo ottiene quindi i suoi super completi anche nella versione mattoncinosa.

Presto saranno disponibili i nuovi Power-Up Packs di LEGO Mario: Fire Mario, Cat Mario, Builder Mario o Propeller Mario… quale sceglierete?

Finalmente si potranno toccare con mano quattro dei più famosi completi che conferiscono all’idraulico Mario speciali poteri. Le nuove espansioni del set LEGO Super Mario sono stati presentati dal chief designer Jonathan Bennik in un video.

I power-up, disponibili in pacchetti d’espansione, sono composti da una tuta colorata con cappello coordinato:

Fire Mario : da la possibilità al personaggio di sparare dardi di fuoco che distruggono i nemici.

: da la possibilità al personaggio di sparare dardi di fuoco che distruggono i nemici. Propeller Mario : permette a Mario di raccogliere monete extra facendo acrobazie a mezz’aria.

: permette a Mario di raccogliere monete extra facendo acrobazie a mezz’aria. Cat Mario : dal videogioco Super Mario 3D World ha la capacità di camminare sui muri per guadagnare bonus.

: dal videogioco Super Mario 3D World ha la capacità di camminare sui muri per guadagnare bonus. Builder Mario: tratto da Super Mario Maker può saltare e distruggere strutture raccogliendo così monete extra.

Tutti i pezzi producono i tipici suoni del videogioco e, in particolare Cat Mario, che emette dei dolci suoni di veri gattini.

Tra i nuovi pezzi di Lego Super Mario non sono presenti i più classici power-up, come Super Mario Racoon o la classica tuta Tanooki, anche se immaginiamo che potrebbero arrivare in futuro per completare la collezione!

Upgrade LEGO Mario’s wardrobe for #LEGOSuperMario with the Power-Up Packs, coming 01/08. Unlock new ways to play with the Fire, Propeller, Cat, and Builder Mario suits! 👉 https://t.co/QYw22HaLKh pic.twitter.com/U57FYXhwl7 — Nintendo UK (@NintendoUK) May 20, 2020

Fonte: Gizmodo