Hearthstone: al via una nuova era con l’espansione Ceneri delle Terre Esterne

Finalmente è arrivata Ceneri delle Terre Esterne, la nuova espansione di Hearthstone, il gioco di carte di Blizzard Entertainment, che lancia definitivamente il Cacciatore di Demoni (la nuova attesissima classe), rievocando uno dei luoghi più epici di Azeroth.

Inizia una nuova era su Hearthstone con Ceneri delle Terre Esterne, la nuova espansione del gioco di carta di Blizzard che è già disponibile

L’Anno della Fenice comincia quindi ufficialmente con la pubblicazione di Ceneri delle Terre Esterne, invitando i giocatori ad avventurarsi oltre il Portale Oscuro in un regno brutale e dilaniato dalla guerra, con l’espansione che introduce in Hearthstone 135 nuove carte che racchiudono mostruosità malvagie, personalità cupe, magie infuse di Vil e manufatti appartenenti a questo mondo.

È possibile vincere buste di carte di Ceneri delle Terre Esterne nella modalità Arena di Hearthstone, oppure acquistarle con oro di gioco o con denaro reale allo stesso prezzo delle altre buste di Hearthstone. Inoltre, a partire da ora e fino al prossimo 29 giugno, i giocatori che accederanno a Hearthstone riceveranno gratis il servitore Leggendario Kael’thas Solealto.

L’espansione

Ceneri delle Terre Esterne (disponibile su PC Windows e Mac, tablet Windows, iOS e Android) introduce un totale di 135 nuove carte in gioco, tra cui le carte Supreme, un nuovo tipo di servitore Leggendario progettato per avere un grande impatto sulla partita.

Nelle loro forme iniziali, i servitori Supremi sono forti ed efficaci nelle fasi iniziali e di metà partita. Poi, dopo aver lasciato il tabellone, tornano nel mazzo del giocatore in una forma notevolmente migliorata. I giocatori dovranno anche vedersela con i Demoni Inibiti.

Inizialmente “Dormienti” per due turni e impossibilitati ad attaccare o subire danni, questi potenti servitori, una volta risvegliati, scatenano i loro effetti in grado di ribaltare le sorti della partita.

L’espansione Ceneri delle Terre Esterne è finalmente live! pic.twitter.com/iCDOIyomLc — Hearthstone Italia (@hearthstone_it) April 7, 2020

Il Cacciatore di Demoni

Si tratta della prima nuova classe dalla pubblicazione di Hearthstone, e arriva con Ceneri delle Terre Esterne.

Pervaso dalla caotica energia Vil e in grado di utilizzare terribili magie dell’anima, il Cacciatore di Demoni ha uno stile di gioco unico che favorisce l’aggressione selvaggia, con particolare enfasi sugli attacchi diretti dell’eroe e sui potenti servitori Demoni.

La classe Cacciatore di Demoni e il corrispondente eroe Illidan Grantempesta, così come le 30 carte specifiche per questa classe, sono disponibili gratis per tutti i giocatori che completano i quattro capitoli del prologo per giocatore singolo del Cacciatore di Demoni.

Inizia l’Anno della Fenice

L’Anno della Fenice porta con sé alcuni dei più grandi cambiamenti introdotti su Hearthstone finora (e ce ne sono altri in arrivo):

Rinnovamento della modalità Classificata: Questo nuovo anno inizia con un miglioramento dell’esperienza in modalità Classificata, tra cui un rifacimento del matchmaking e un divertente sistema di progressione carico di fantastiche ricompense.

Questo nuovo anno inizia con un miglioramento dell’esperienza in modalità Classificata, tra cui un rifacimento del matchmaking e un divertente sistema di progressione carico di fantastiche ricompense. Esperienza per giocatori nuovi e veterani: I nuovi giocatori che progrediranno nei gradi iniziali, così come quelli che tornano a giocare a Hearthstone dopo un periodo di assenza, riceveranno un mazzo competitivo gratuito di una classe di loro scelta*.

I nuovi giocatori che progrediranno nei gradi iniziali, così come quelli che tornano a giocare a Hearthstone dopo un periodo di assenza, riceveranno un mazzo competitivo gratuito di una classe di loro scelta*. Esperienza delle buste migliorata: L’ormai popolare regola “nessuna Leggendaria doppia” ora si applica a tutte le rarità delle carte. I giocatori non riceveranno più di due copie di qualunque carta Comune, Rara o Epica finché non avranno due copie di tutte le carte di una data rarità di un set particolare.

L’ormai popolare regola “nessuna Leggendaria doppia” ora si applica a tutte le rarità delle carte. I giocatori non riceveranno più di due copie di qualunque carta Comune, Rara o Epica finché non avranno due copie di tutte le carte di una data rarità di un set particolare. Avventura per giocatore singolo gratis: Più avanti nel ciclo dell’espansione, tutti i giocatori otterranno l’accesso a un’avventura per giocatore singolo gratuita ambientata nel mondo infranto delle Terre Esterne. Unisciti all’iconico Illidan Grantempesta e alla sua schiera di Cacciatori di Demoni d’élite nella lotta contro la temibile Legione Arrugginita!

Più avanti nel ciclo dell’espansione, tutti i giocatori otterranno l’accesso a un’avventura per giocatore singolo gratuita ambientata nel mondo infranto delle Terre Esterne. Unisciti all’iconico Illidan Grantempesta e alla sua schiera di Cacciatori di Demoni d’élite nella lotta contro la temibile Legione Arrugginita! Riprogettazione della classe Sacerdote: Sono arrivati grandi cambiamenti per il Sacerdote per accentuare la sua identità di classe. Sei carte di questa classe sono entrate a far parte delle Vecchie Glorie e ne sono state introdotte altrettante al loro posto.

Sono arrivati grandi cambiamenti per il Sacerdote per accentuare la sua identità di classe. Sei carte di questa classe sono entrate a far parte delle Vecchie Glorie e ne sono state introdotte altrettante al loro posto. Aggiornamenti alla Battaglia: La Battaglia di Hearthstone continua a evolversi con l’Anno della Fenice, a partire dal recente arrivo di Illidan tra gli eroi disponibili.

I giocatori che accedono a Hearthstone possono completare una serie di missioni per ottenere un totale di sei buste: tre di Ceneri delle Terre Esterne e una per ognuno dei seguenti set: La Discesa dei Draghi, Salvatori di Uldum e L’ascesa delle ombre.

La prima missione della serie è disponibile quest’oggi, mentre la seconda e terza verranno introdotte l’8 e il 9 aprile. Inoltre, tutti i giocatori di Hearthstone possono ottenere il servitore Leggendario Kael’thas gratis da ora fino al 29 giugno accedendo al gioco.

Ulteriori informazioni e dettagli su Ceneri delle Terre Esterne sono disponibili sul sito ufficiale del gioco.

Hearthstone