Da Bao Publishing undici volumi a soli 1,99 euro cadauno: le provviste per resistere

Se è vero che restare a casa è l’unica misura efficace per contrastare e sconfiggere la pandemia da Coronavirus, uscendo solo se necessario e per fare la spesa, Bao Publishing pensa continuamente ai propri lettori fornendo loro il modo migliore per fare provviste per la mente!

Con Bao Publishing le provviste per resistere sono 11 undici stupendi titoli, in edizione digitale, disponibili a 1,99 euro cadauno

Nell’ambito dell’iniziativa #iostoacasaconbao, la casa editrice milanese, oltre alle altre offerte e iniziative proposte nei giorni scorsi, lancia per l’appunto “Le provviste per resistere“, 11 undici stupendi titoli BAO, in edizione digitale, disponibili a 1,99 euro cadauno su Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo.

I volumi, che trovate elencati qui sotto, saranno disponibili, a partire da oggi, fino a lunedì 13 aprile.