GTA 6: la data d’uscita è stata rivelata da un leak

A quanto pare la data d’uscita di GTA 6 è stata rivelata da un leak proveniente dal note leaker gonnaenodaethat il quale, tramite alcuni misteriosi messaggi, sembra aver indicato quando avverrà l’annuncio ufficiale di Grand Theft Auto VI.

La data d’uscita di GTA 6 sarebbe stata rivelata da un noto leaker e dai sui criptici e continui messaggi postati sul forum di Grand Theft Auto 6

Le informazioni provenienti da gonnaenodaethat, fonte ritenuta affidabile e nota per aver scoperto la data d’uscita di Read Dead Redemption 2 per PC, ha dato origine a un thread Reddit sull’argomento.

GTA 6, dunque, dovrebbe uscire il 20 marzo 2020 per le console next-gen e, naturalmente, per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ecco elencati i motivi che dovrebbero far protendere per la veridicità delle informazioni rivelate da gonnaenodaethat:

Prima di tutto, visitando grandtheftauto6.net, di proprietà di GrandTheftAuto.net (GTAForums), vi è un redirect vero il profilo del leaker (anche se in realtà viene visualizzato un messaggio d’errore forse per gli utenti non registrati)

Invia ogni giorno messaggi criptici nel thread “Speculation di GTA 6”, ed è apparentemente dalla Scozia (pensa a Rockstar North).

Terzo, e più importante, è che i moderatori su GTAForums gli stanno permettendo di scrivere questi messaggi criptici. I moderatori su GTAForums sono famosi per la loro severa politica, ti bannano per ogni piccolo errore, vietano immediatamente finti leaker, troll e altre illazioni, ma questo ragazzo ha persino bloccato il suo post dai moderatori.

3 settimane prima dell’annuncio di Read Dead Redemption 2 per PC, ha iniziato l’argomento data d’uscitacon messaggi criptici all’interno della sezione RDR 2 ed è stato bloccato dai moderatori. Inoltre, un mese prima dell’annuncio e del trailer di RDR 2, ha iniziato l’argomento criptico “Usher Hall” e nessuno lo ha fermato.

