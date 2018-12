Geomag Gravity: divertiamoci inventando con magnetismo e gravità

In un mondo in cui i giocattoli sono sempre più tecnologici, smart, connessi e autonomi, ci sono determinate categorie di fanciulleschi trastulli che richiedono abilità, inventiva e una grande fantasia; che vanno aggiunte alla voglia di scoperta che bambini e ragazzi sembrano aver dimenticato.

Magnetismo e gravità: ecco come la fisica diventa divertente con le costruzioni Geomag Gravity

I più grandi di noi senz’altro ricorderanno gli interminabili pomeriggi passati a costruire di tutto e di più prima con il Meccano e poi con gli intramontabili LEGO, crescendo, ahi noi, troppo in fretta per poter essere destinatari di giocattoli come Geomag Gravity; i set di costruzioni magnetiche che permettono di esplorare il mondo del magnetismo e della gravità, “toccando con mano” due delle quattro forze fondamentali della Fisica.

Gravity rappresenta la nuova evoluzione del sistema di barrette e sfere magnetiche di Geomagworld e della sua linea Mechanics, con nuovi e avvincenti set di costruzioni che, per mezzo dello sfruttamento della gravità (e ovviamente del peso delle sferette di metallo), consentono di innescare vari movimenti e svariati sistemi meccanici senza far ricorso a motori elettrici o batterie, affidandosi soltanto all’affascinante newtoniana gravità.

I set di costruzioni Geomag Gravity che, confesso, avrei voluto inserire nella guida ai regali nerd di Natale nella speranza che qualcuno potesse regalarli a me, costituiscono un gigantesco stimolo intellettivo per approfondire, attraverso il gioco e il divertimento, i principi fondamentali della fisica fino a livelli di comprensione molto elevati, legati alla creatività nel costruire delle vere e propri “macchine” mosse dalle forze della natura.

Osservare una pallina di metallo che, scendendo lungo un percorso, produce movimento che viene trasmesso poi ad altre costruzioni attraverso il magnetismo è qualcosa che affascinerà e conquisterà tutti i bambini che hanno una naturale predisposizione per la scoperta, i misteri della scienza e la manualità meccanica nel costruire giocattoli sempre nuovi e sempre diversi.