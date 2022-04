Xbox & Bethesda Games Showcase: annunciato l’evento dedicato ai nuovi giochi di Microsoft

Anche se l’E3 2022 è stato cancellato, i publisher e i vari sviluppatori non staranno certo con le mani in mano fino al 2023. Il primo evento che tenterà di sopperire all’assenza dell’evento sarà l’Xbox & Bethesda Games Showcase, annunciato poche ore fa dalla casa di Redmond.

Microsoft annuncia l’Xbox & Bethesda Games Showcase

Si tratterà di un evento che prenderà vita il prossimo 12 giugno, alle 19:00 in Italia (quindi niente scuse, segnatevi la data). Durante l’evento, Microsoft farà sentire tutto il suo peso derivante dall’acquisizione di Bethesda, mostrando i nuovo giochi Microsoft, Bethesda, Zenimax, così come quelli dei partner Xbox sparsi un po’ ovunque nel mondo.

Durante lo show saranno infatti mostrati diversi titoli in arrivo su Xbox e PC (molti dei quali probabilmente finiranno su Xbox Game pass), anche quelli degli studio indipendenti, ma gli occhi saranno ovviamente puntati tutti su Starfield, l’attesissimo nuovo titolo sci-fi dei creatori di Skyrim.

Presenti all’evento dovrebbero esserci anche Redfall e tanti altri giochi in uscita entro la fine dell’anno su Xbox One, Xbox Series X/S e PC, ma possiamo affermare tranquillamente che non mancheranno anche alcune sorprese dedicate ai titoli che vedremo solamente nel 2023.

Ecco il tweet che ha annunciato l’evento la mondo: