Villainous: in arrivo un titolo dedicato a Star Wars

Ravensburger ha annunciato il prossimo arrivo di Star Wars Villainous: Power of The Dark Side, il gioco da tavolo dedicato ai cattivi della saga ambientata in una Galassia Lontana Lontana!

La notizia è piuttosto fresca, e quindi le informazioni in proposito sono ancora poche, ma andiamo insieme a vedere cosa sappiamo.

In arrivo Star Wars Villainous

Innanzitutto vediamo come funziona il sistema di gioco di Villainous.

In questo titolo, dedicato ai cattivi di alcuni degli IP più amati (come ad esempio Disney e Marvel) ciascun giocatore veste il costume di un villain, un antagonista degli eroi per cui siamo soliti parteggiare nelle storie che tanto ci piacciono. Lo scopo del gioco è riuscire ad intaccare i piani malvagi degli avversari, in un gioco basato sulle carte che ripropone molto dalla storia personale di ciascun villain.

Power of the Dark Side è il nuovo gioco dedicato ai cattivi dell’universo creato da George Lucas. in questo titolo saranno presenti 5 personaggi giocabili: Asajj Ventress, Kylo Ren, Moff Gideon, il Generale Grievous e, naturalmente, il cattivo per antonomasia, Darth Vader.

Il titolo sarà giocabile da 2 a 4 giocatori, in un tempo intorno ai 50 minuti. Prospero Hall dovrebbe essere il team dietro la creazione e lo sviluppo del gioco, sempre più dedito a unire il mondo della cinematografia con quello dei giochi da tavolo.

Quando sarà disponibile?

Nonostante nei forum i fan si siano già scatenati nel commentare il roster dei cattivi, e quelli che si aspettano di trovare nelle prossime espansioni, manca ancora qualche mese alla data di uscita. il nuovo gioco da tavolo dedicato ai cattivi più cattivi della Galassia è infatti atteso non prima di Agosto 2022, quando scopriremo se sarà il caso di aggiungerlo alla nostra lista dei migliori giochi da tavolo dedicati a Star Wars!