Games with Gold gennaio 2022: scopriamo i nuovi giochi gratis per Xbox

Microsoft ha svelato i titoli che faranno parte della lineup dei Games with Gold di gennaio 2022, la selezione di videogiochi gratis per le console Xbox scaricabili dagli abbonati al servizio di game streaming della casa di Redmond.

Come sempre i possessori di Xbox One e Xbox Series X|S, nonché membri Xbox Live Gold avranno accesso esclusivo a questi giochi per un periodo di tempo limitato, ugualmente ai sottoscrittori del Game Pass Ultimate che, però, oltre a poter scaricare i quattro titoli gratuiti di gennaio, hanno accesso a un catalogo di oltre 100 giochi.

I Games with Gold di gennaio 2022

Scopriamo, quindi, quali sono i giochi inclusi nell’offerta Games with Gold del prossimo mese, con .

NeuroVoider – disponibile dall’1 al 31 gennaio 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dall’1 al 31 gennaio 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S; Aground – disponibile dal 16 gennaio al 15 febbraio 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dal 16 gennaio al 15 febbraio 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S; Radiant Silvergun – disponibile dall’1 al 15 gennaio 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S;

disponibile dall’1 al 15 gennaio 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S; Space Invaders Infinity Gene – disponibile dal 16 al 31 gennaio 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S;

Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members, start the month of January off with NeuroVoider and Radiant Silvergun, yours to download and play with #GamesWithGold https://t.co/42p3PVvMio — Larry Hryb ☁ (@majornelson) December 23, 2021

NeuroVoider



Ambientato in un mondo cibernetico e accompagnato dalla colonna sonora originale dell’artista cyberpunk Dan Terminus, il gioco prevede combattimenti contro orde di robot vigilanti usando infinite combinazioni di armi nucleari. Gioca in coop con un massimo di quattro amici o scatenati da solo in questo gioco di ruolo sparatutto hack ‘n’ slash.

Aground

Affinché l’umanità possa sopravvivere e conquistare l’unierso, dovrai creare e costruire. Che si tratti di sbloccare nuove tecnologie, allevare draghi o lanciarsi nello spazio, il cielo non ha letteralmente nessun limite. Recupera ciò che è stato perso e ricostruisci tutto!

Radiant Silvergun

Restaurato da Treasure, il leggendario sparatutto verticale ritorna con lo stesso gameplay che ha reso così famosa la versione arcade originale. Nuove aggiunte, come la modalità di tiro in “stile Ikaruga” contribuiscono a incrementare il divertimento in questo fantastico videogioco.

Space Invaders Infinity Gene

Il gioco che ha definito i videogiochi per generazioni è tornato in una nuova veste. Gioca un totale di 143 livelli che si evolvono sia nell’aspetto che nelle sensazioni man mano che giochi. Sblocca nuovi livelli, nuovi potenziamenti e nuove funzionalità, il tutto con una grafica straordinariamente fantasiosa.

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2021 saranno ancora disponibili due titoli dei Games with Gold di dicembre 2021, ovvero The Escapists 2 (su Xbox One e Xbox Series X|S) e Insanely Twisted Shadow Planet (su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S).