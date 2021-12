The Batman: il regista si è ispirato al Killer dello Zodiaco per l’Enigmista

In una recente intervista Matt Reeves, regista di The Batman, ha rivelato di essersi ispirato al famigerato Killer dello Zodiaco quando si è trattato di “dare vita” alla sua personale versione dell’Enigmista, il villain principale che si contrapporrà al Pipistrello interpretato da Robert Pattinson.

Il cineasta ha spigato come il subdolo personaggio che verrà interpretato da Paul Dano gli abbia subito portato alla mente uno dei seriel killer più efferati della cronaca nera americana, assassino che ha ispirato il film Zodiac:

Mi ha fatto pensare subito al killer dello Zodiaco. Anche lui andava in giro vestito di nero con un cappuccio da carnefice. Nel più oscuro dei modi oscuri, è un’incredibile analogia con il mondo reale per personaggi canaglia come questi. C’era qualcosa di molto potente e provocatorio in quell’idea.