Recensione Secretlab TITAN Evo 2022: la nuova sedia da gaming dei sogni

Giusto in tempo per Natale, Secretlab ha recapitato in casa Justnerd la nuovissima TITAN Evo 2022, la sedia da gaming che, come suggerisce il nome stesso, è l’evoluzione dell’omonimo modello 2020, nonché la sedia che mira a diventare il punto di riferimento sul mercato delle sedie da gioco. Ci sarà riuscita?

Sono ormai diverse settimane che siamo seduti su questo piccolo gioiello ed ora è arrivato il momento di alzarci e scoprire insieme se Secretlab ha mantenuto anche questa volta le nostre aspettative.

La recensione della nuova Secretlab TITAN Evo 2022

In questa recensione della nuova Secretlab TITAN Evo 2022 tenteremo di rispondere alle domande che anche noi ci siamo posti in attesa dell’arrivo di questa ambita sedia da gaming; una di quelle destinate ai giocatori (e non) più esigenti. Insomma, tutte quelle persone che non vogliono rinunciare per nessun motivo al comfort durante le loro lunghe sessioni di gioco, streaming o, come capita più frequentemente da queste parti, di scrittura davanti ad un monitor.

Potete come sempre saltare all’argomento che più vi interessa, per poi ritrovarci alle conclusioni della recensione della sedia da gaming Secretlab TITAN Evo 2022:

Tutto parte dall’unboxing

Se mentre state leggendo questa recensione siete seduti su una sedia da gaming che non sia una Secretlab TITAN Evo 2022 (e immagino che, se vi trovate qua, non lo sia), così come anche un qualsiasi altro prodotto dell’azienda di Singapore, allora saprete che uno dei momenti più snervanti passati con una sedia da gioco è la fase di montaggio.

Pacchi dal contenuto confuso, istruzioni a volte poco chiare che forniscono un senso di smarrimento a chi effettua il montaggio della sua prima sedia. Ci siamo passati tutti e… in questo caso si tratta solamente di un brutto e lontano ricordo.

Con la TITAN Evo 2022 le cose sono molto diverse. Guardare per credere:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justnerd (@justnerd_it)

È vero, la scatola è decisamente grande e pesante, ma tutto è imballato quasi singolarmente e protetto al meglio per evitare danni e incidenti durante il trasporto che, considerato il prezzo della sedia (ne parleremo dopo), sarebbe un vero disastro.

Una volta aperta la scatola troverete un grande cartoncino che, con pochi passaggi ben illustrati e ricchi di suggerimenti, vi guiderà nei momenti della fase di assemblaggio della sedia. E nel caso vi dovesse sfuggire qualcosa, i suggerimenti sono riportati anche sui singoli pezzi della TITAN Evo 2022. Davvero, manca solo un video tutorial per il montaggio e più di così non si potrebbe fare.

Ah, già, c’è pure quello:

Se avete mai avvitato 8 viti nella vostra vita (sono letteralmente 8 quelle incluse nella scatola), il tempo che impiegherete a montare la vostra nuova sedia da gaming TITAN Evo 2022 non supererà probabilmente i 20 minuti. Con l’aiuto di una seconda persona, facilmente anche qualcosa di meno.

Da montare avrete le ruote, la seduta, lo schienale e il blocco comandi. Il resto arriva già tutto assemblato, fatta eccezione per i poggia braccia che, così come il cuscino per la testa, non sono nemmeno da avvitare essendo magnetici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justnerd (@justnerd_it)

Le novità della TITAN Evo 2022

Una volta montata la sedia, è arrivato il momento delle novità di questa TITAN Evo 2022 che, sì, sono tante, ma tutti gli elementi che hanno reso celebre il precedente modello del 2020 sono ancora qua.

La forma è la medesima della serie 2020. I poggia braccia laterali sono realizzati in acciaio e materiale plastico, mentre la copertura degli stessi è in foam / similpelle. Come detto precedentemente, sono magnetici e facilmente intercambiabili e, ovviamente, regolabili in altezza a nostro piacimento.

Il cuscino cervicale è simile al precedente modello, in memory foam, ma qua si tratta di un cuscino magnetico che abbandona l’ormai vetusto elastico. Forse lo rende un po’ meno stabile ma, se non ci dovete fare a pugni, probabilmente non vi accorgerete del problema.

Il nuovo schienale è invece regolabile in 4 diverse posizioni, attraverso il suo sistema di supporto lombare L-ADAPT (e la nostra schiena ringrazia). La sedia si inclina fino a 165° e, no, non ci abbiamo dormito sopra, ma il comfort si sente tutto. In qualche occasione si avvertono dei leggeri scricchiolii ma, credetemi, è davvero roba di poco conto.

La comodità, unita alla solidità della TITAN Evo 2022, è senza ombra di dubbio la cosa che vi sorprenderà passando a Secretlab da qualsiasi altro modello di sedia da gaming possediate; mentre, se avete già provato uno dei precedenti modelli, le novità apportante in questa nuova sedia, anche se non indispensabili, non potranno che fare piacere.

E poi ci sono i nuovi tessuti! Ma ne parleremo qui sotto.

Uno solo modello, tanti outfit diversi

Una delle qualità principali della TITAN Evo 2022 risiede nei nuovi tessuti e rivestimenti utilizzati da Secretlab, ovvero il Tessuto SoftWeave Plus, la Pelle NAPA e la Similpelle ibrida Secretlab NEO.

Come avrete già facilmente intuito osservando le immagini e i post Instagram inseriti in questa recensione della TITAN Evo 2022, noi abbiamo optato per qualcosa di diverso della solita ecopelle nera, puntando alla sedia rivestita in tessuto SoftWeave Plus modello Cookie & Cream.

La seduta, forse non proprio morbidissima e dalla classica forma a ciottolo, nelle poche settimane di utilizzo intenso che ne abbiamo fatto è rimasta esattamente uguale a quando è stata tirata fuori dalla sua scatola, non mostrando segni di usura o cedimento; nemmeno negli inserti laterali in similpelle. È vero, è decisamente poco tempo per poterne parlare esaustivamente, ma conoscendo la qualità raggiunta ormai da Secretlab negli anni, è facile ipotizzare che il trend rimarrà lo stesso anche in futuro.

Le disponibilità di colori e materiali sono poi davvero numerose. Al momento parliamo di sei differenti colorazioni, più due edizioni speciali dedicate a Minecraft e a D.Va, e questo solo per la versione in tessuto.

Scegliendo la similpelle avrete tra le mani decine e decine di opzioni di personalizzazione, con ancor più numerose possibilità tra le edizioni speciali della sedia.

Il tutto in tre diverse configurazioni di taglia: la Small, adatta per altezze fino a 169 centimetri e un peso inferiore ai 90 kg, la Regular, per altezze tra i 170 e i 189 centimetri e peso fino a 100 kg. ed infine la versione XL, per altezze dai 181 ai 205 cm e un peso fino a 180 kg.

Ok, ma vale davvero il prezzo che costa?

Parliamoci chiaro, il costo di una sedia come la TITAN Evo 2022 non è certo cosa da poco e, se avete già una Secretlab in casa, probabilmente non avvertirete la necessità di effettuare un upgrade a questa nuova sedia.

Per tutti gli altri… beh, il discorso è un po’ diverso.

Il prezzo di una TITAN Evo 2022 varia dai circa 519 € di una sedia in tessuto ai 949 € della versione in pelle NAPA. Non proprio bruscolini. Eppure, passando da una sedia da gaming delle tante altre marche che potete trovare in circolazione, la differenza è subito evidente ed enorme.

Stiamo parlando di una sedia che dal lato costruttivo non sapremmo come Secretlab possa migliorare ulteriormente e, dal punto di vista pratico e di design, è quanto di meglio un gamer potrebbe desiderare. La vostra postura ringrazierà e l’aspetto della vostra stanza da gioco salirà tutto ad un altro livello.

Si tratta di un investimento, sia chiaro, la cui durata nel tempo verrà ripagata però non solo dalla qualità dei materiali usati per costruire questa sedia da gaming, ma anche dal comfort e dall’esperienza unica che la TITAN Evo 2022 sembra sia davvero in grado di regalare.

Il principale difetto della TITAN Evo 2022? Non riuscirete più a tornare indietro.