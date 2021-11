Oltre 8000 sostenitori, in continuo aumento, si sono lasciati convincere dalla campagna su Kickstarter di Hegemony: Lead Your Class to Victory, un gioco da tavolo in cui ciascun giocatore rappresenta una diversa classe politica in perenne lotta con le altre per emergere come quella dominante della società.

Oggi vi presentiamo il crowdfunding di un titolo certamente molto ambizioso, ma che sembra aver numeri che spesso vengono raggiunti da titoli di tutt’altro genere. Si tratta della prima campagna gestita dal giovane editore Hegemonic Project Games.

Hegemony: il gioco politico delle classi sociali è su Kickstarter

Hegemony è un gioco da tavolo da 1 a 4 giocatori, in cui ciascuno guiderà una a scelta tra la classe dei lavoratori, la classe media, la classe capitalista e lo stato. Come è evidente, ciascuna di esse ha i suoi scopi e vuole privilegiare i propri appartenenti, in una lotta che non riguarda solo la sopravvivenza ma la supremazia. Una partita ad Hegemony: Lead Your Class to Victory ha una durata compresa tra 90 e 180 minuti.

Si tratta di un gioco guidato dalla carte, in cui ciascuna classe ha il proprio mazzo sulla base del quale agirà. Le azioni hanno risvolti in campo economico, lavorativo, del welfare state o delle tasse. Insomma, come si evince anche dalla campagna e dal regolamento (già disponibile) gli autori Vangelis Bagiartakis eVarnavas Timotheou hanno voluto ricreare una situazione il più realistica possibile, anche consultandosi con sociologi e politologi per descrivere meglio l’organizzazione della nostra società; incluso nella campagna Kickstarter sarà presente una sorta di diario di sviluppo con riflessioni e concetti alla base del gameplay.

Questo titolo, che si preannuncia ricco d’interazione anche grazie ad un sistema di votazioni, ma sicuramente di matrice eurogame, terminerà la sua campagna su Kickstarter il 2 Dicembre; per chi fosse interessato, è anche possibile fare un paio di giri di tavolo su Tabletopia. Il costo per una copia è abbastanza abbordabile, 59 euro. La consegna nelle mani dei backers, quale che sia la classe sociale di appartenenza, dovrebbe avvenire a Novembre 2022.