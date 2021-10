Quali sono le novità tra i giochi da tavolo che Studio Supernova porterà a Lucca Comics and games 2021? Se vi siete posti questa domanda siete nel posto giusto.

Andiamo a vedere i titoli che saranno disponibili in vendita o in dimostrazione alla kermesse toscana che inizierà tra pochissimi giorni.

Le novità di Studio Supernova per Lucca Comics 2021

Cominciamo dando uno sguardo a Dreamember: Van Gogh Special Edition. Si tratta di un’edizione particolare che anticipa l’arrivo, previsto per l’inizio del prossima anno, di Dreamember; di questo titolo, quindi, per ora saranno disponibili solo poche copie sul mercato italiano. Si tratta di un gioco da 2 a 6 giocatori di Ignazio Panades, in edizione originale con la casa editrice bresciana.

La seconda novità si chiama Il Gioco è Tratto: Parole, una nuova versione del titolo compatto e snello, ma molto godibile di cui vi avevamo parlato tempo fa. In questa edizione metteremo alla prova il nostro lessico in 10 giochi diversi, nella forma già conosciuta ed apprezzata delle plancette cancellabili che ci permette di rigiocare all’infinito, da soli o in compagnia.

Infine, sarà disponibile Squillo Deluxe: Time Travel Edition. Si tratta di un nuovo titolo stand alone nato dal gioco da tavolo che, dalla sua nascita nel 2012, ha fatto molto parlare di sé (anche in Parlamento). Nella Time Travel Edition, il nostro roster di sexworker proviene da un vasto ventaglio di tempi, dall’antica Grecia fino al prossimo futuro. Non possiamo parlarne troppo, visto che ci leggono anche i minorenni…

Ma potete trovare Squillo Deluxe, insieme a tutte le altre novità di Studio Supernova, ed anche a titoli non nuovi ma ottimi come It’s a Wonderful World o Nidavellir nell’Area Cavallerizza a Lucca Comics and Games 2021.