L’imminente Lucca Comics and Games 2021 rappresenta un’occasione molto interessante per le case editrici di giochi da tavolo per presentare le ultime novità tra i loro prodotti: oggi vi parliamo dei nuovi titoli che vedremo agli stand di dV Giochi e Ghenos Games.

Cosa possiamo aspettarci da queste case editrici nelle prossime settimane?

Le novità di dV Giochi e Ghenos a Lucca Comics and Games 2021

Partiamo da un titolo che arriva in anteprima alla kermesse toscana. Si tratta di Wonder Book, un gioco da tavolo cooperativo da 1 a 4 giocatori e dalla durata di circa un’ora. Abbiamo avuto la fortuna di provarlo negli scorsi giorni; ecco il nostro articolo dedicato a questa importante novità del catalogo dV Giochi.

Sempre per dV Giochi, arriveranno due nuovi titoli per le serie Decktective e Deckscape. Le indagine di Decktective: Il testamento senza erede ci porteranno nell’Olanda di fine diciassettesimo secolo, dove dovremo scoprire la verità sulla fine del presidente dell’importante Compagnia Commerciale, trovato morto nella stessa stanza dove è stata rinvenuta una cassaforte aperta contenente il suo testamento. In Deckspace: Il Castello di Dracula, il nostro compito sarà riportare un libro apparentemente dimenticato da secoli in Transilvania, su inaspettata richiesta del Conte in persona!

Ghenos Game presenterà invece Rolling Realms, creato da Jamey Stegmaier (Scythe). Si tratta di un roll & write che si gioca su 3 round, per una durata di circa 30 minuti. È possibile giocarlo da 1 fino a 6 giocatori, o ancora di più utilizzando più di una copia del titolo. Altra novità del catalogo Ghenos è The Sound Maker, un party game di Jonathan Favre-Godal e Corentin Lebrat, in cui siamo chiamati a fare indovinare un soggetto a scelta tra alcune immagini su carte emettendo un suono. Gli altri giocatori dovranno essere i più veloci a indovinare l’immagine che corrisponde al oggetto del rumorista.

Le ultime 4 novità di Ghenos che troveremo a Lucca Comics and Games 2021, in qualche modo, ci sono già familiari: parliamo di Kingdomino Origins, ci cui avevamo dato notizia pochi giorni fa, le sue espansioni di Draftosaurus, Marina e Aerial Show, e infine un nuovo mazzo per il compattissimo e divertentissimo Similo: Brividi; stavolta il tema è l’horror, giusto in tema per proporre un gioco da tavolo adatto nella notte di Halloween.

Andrete a dare un’occhiata alle novità di dV Giochi e Ghenos Games alla prossima Lucca Comics and Games 2021, che inizierà il prossimo 29 Ottobre? Diteci la vostra in un commento qui sotto!