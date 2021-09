QUEERZ!: finanziato su Kickstarter il GdR super sentai a tema LGBTQ

Tra le novità internazionali del settore gioco di ruolo vi segnaliamo QUEERZ!, un nuovo GdR super sentai a tema LGBTQ che è stato recentemente lanciato sulla piattaforma Kickstarter e che è stato finanziato in pochissimi giorni.

In QUEERZ! si vestono i panni di supereroi che lottano quotidianamente contro l’Ignoranza, una sostanza oscura e vitrea in grado di mutare le persone e renderle cieche di fronte alle bellezze e alle sfaccettature della vita.

Il GdR, basato su un manga, utilizza il medesimo sistema di gioco di City of Mist, pubblicato in italiano da Isola Illyon. City of Mist è un gioco di ruolo dalle tinte noir (anche questo manuale contiene dei bellissimi fumetti!) che sfrutta un sistema di Roll + Tags (Lancio + Attributi), un motore narrativo semplice e immediato che unisce il Powered by the Apocalypse (PbtA) ad altri sistemi che utilizzano Attributi e Tag.

QUEERZ! combina quindi azioni esilaranti ed esuberanti a un messaggio di accettazione molto importante: amare noi stessi e chi è diverso da noi.

In QUEERZ!, vestirai i panni di un personaggio dotato di poteri magici. Ora sei un “Queerz” e i tuoi poteri provengono dalla Rainbow Empathy, una forza magica che potenzia e incarna ideali di umanità, compassione, gioia e saggezza, offrendo a coloro che possono praticarla un potere inimmaginabile che scaturisce dall’amore. I Queerz sono legati indissolubilmente alla loro Runway, un obiettivo unico e personale a cui sono devoti e attraverso il quale possono ispirare gli altri.

Partecipando alla campagna Kickstarter potrete scegliere di finanziare il progetto mettendo le mani su diversi Box (il formato della scatola per la pubblicazione di GdR continua ad essere molto utilizzato!): da quella Basic, che raccoglie in sostanza lo starter set del gioco, alla Fabulous che contiene tutto, senza dimenticare dadi e spillette ufficiali!

QUEERZ! è già stato finanziato su Kickstarter e verrà spedito in tutto il mondo, Italia compresa (sebbene in inglese).