The Walking Dead: aggiornata la timeline completa della saga realizzata da un fan

In attesa del debutto di The Walking Dead 11, l’ultima stagione dello show post apocalittico tratto dai fumetti Robert Kirkman che debutterà per la prima volta su Disney+, possiamo fare un ripasso degli eventi che ci hanno accompagnati negli ultimi undici anni, grazie alla timeline realizzata da un fan della saga AMC.

Circa un anno fa avevamo già parlato del certosino lavoro di Vincenzo Mei che, approfittando del primo lockdown, era riuscito a completare un’idea che coltivava da tempo, ovvero quello di creare la cronistoria completa del franchise televisivo di The Walking Dead, includendo ovviamente, oltre alla serie madre, anche gli spin-off Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond.

La timeline di The Walking Dead aggiornata al 2021

Dopo 12 mesi la timeline è stata aggiornata, includendo anche la stagione 10 di TWD e la sesta stagione di FTWD.

Potete trovare qui di seguito il tweet con l’infografica che, dall’alto verso il basso, ripercorre tutti gli avvenimenti a partire dalla primavera del 2010, quando all’interno dei laboratori gli scienziati, tra i quali il dottor Jenner stanno studiando il virus che rianima i cadaveri. Da lì a qualche settimana la situazione comincerà a sfuggire di mano e ad agosto 2010 scoppierà l’epidemia, con gli eventi che ci porteranno ad avere il primo contatto con Rick Grimes.